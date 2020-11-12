بكل هدوء.. كويكب يقترب من الأرض

كان الكويكب المعروف باسم 2020 VP1 يسافر عبر النظام الشمسي ، ويقترب من الأرض في هذه العملية. في 11 نوفمبر، اقترب الكويكب من نصف المسافة فقط من الأرض والقمر ، مما سمح لعلماء الفلك بتصويره.





التقط الخبراء في مشروع التلسكوب الافتراضي صورة لصخرة الفضاء المارة أثناء التقاطها لكوكب الأرض، بعرض 18 مترًا وكونه على بعد أكثر من 180 ألف كيلومتر ، قام التلسكوب الافتراضي بعمل رائع لتصوير الكويكب الصغير من هذه المسافة.





تم اكتشاف الكويكب قبل يوم واحد فقط من مروره عبر الأرض ، حيث التقطته أقمار ناسا الصناعية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





وأظهرت ملاحظات وكالة الفضاء أن الكويكب كان يسير بسرعة 21.8 كيلومترًا في الثانية ، أو أكثر من 78 ألف كيلومتر في الساعة، ومن خلال تصوير الكويكب ، يمكن لعلماء الفلك استخدام البيانات لمعرفة المزيد عن مداره.





قال مشروع التلسكوب الافتراضي: "قبل ساعتين ، كان الكويكب 2020 VP1 قريب للغاية من الأرض، ولكنه آمن حيث وصل إلى مسافة لا تقل عن 184000 كيلومتر عن الأرض ، أي 0.48 ضعف متوسط ​​المسافة. القمر".





لقد صورناه الليلة الماضية ، وساهمنا في حساب مداره، وفي وقت التصوير ، كان الكويكب 2020 VP1 على بعد حوالي 830000 كيلومتر من الأرض ويقترب منا، فيما وصل هذا الكويكب الكبير الذي يبلغ 7.9 - 18 مترًا إلى أدنى مسافة له (حوالي 184000 كيلومتر) منا في 11 نوفمبر 2020 ، الساعة 06:5994 بالتوقيت العالمي.





وقال علماء الفلك:"بالطبع ، لم تكن هناك مخاطر على كوكبنا على الإطلاق".







