تسليم أسر رفح والشيخ زويد وحدات سكنية بـ العريش

وتضم خدمات المنشآت المدرسية ومواقع سوق تجارى متكامل، ومقرا للتضامن الاجتماعى ومسجدا ومقر للتموين ومقرا للشباب والرياضة والمنشآت الرياضية.وأضاف أن المستهدف من التسكين فى وحدات الإسكان الاجتماعي فى حى السبيل هم الأهالي المنقولين من مركزى الشيخ زويد ورفح من فئة محدودي الدخل.اقرأ ايضا: