تسليم أسر رفح والشيخ زويد وحدات سكنية بـ العريش

كلف اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، لجنة من مجلس مدينة رفح والعريش ومديرية الإسكان اليوم الخميس، بتسليم الدفعة الرابعة من الوحدات السكنية لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعى للمنقولين من مركزى رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل جنوب العريش.
وأعلن اللواء مصطفى محمد رئيس مدينة رفح، عن تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين بعمارة رقم "15و16و22 و23 و34" وما تبقى من عمارات، "13و14و17و18و19 و20 و28و29" لأصحابها بإجمالى "79" شقة، لافتا إلى أنه سيتم تباعا تسليم عشر عمارات أسبوعيا .
وقال المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إن التسليم يتم بالعمارات السكنية فى منطقة السبيل تباعًا فور انتهاء إجراءات التعاقد من قبل مجلس مدينة العريش .
وأشار، الي انه تم الانتهاء من انشاء المرحلة الاولي من اسكان حي السبيل الجديد بالعريش، بإجمالي 89 عمارة وتتكون من 2136 وحدة سكنية، وكل وحدة سكنية مساحتها 90 م2 ً.
وتضم خدمات المنشآت المدرسية ومواقع سوق تجارى متكامل، ومقرا للتضامن الاجتماعى ومسجدا ومقر للتموين ومقرا للشباب والرياضة والمنشآت الرياضية.
وأضاف أن المستهدف من التسكين فى وحدات الإسكان الاجتماعي فى حى السبيل هم الأهالي المنقولين من مركزى الشيخ زويد ورفح من فئة محدودي الدخل.
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وأعلن اللواء مصطفى محمد رئيس مدينة رفح، عن تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين بعمارة رقم "15و16و22 و23 و34" وما تبقى من عمارات، "13و14و17و18و19 و20 و28و29" لأصحابها بإجمالى "79" شقة، لافتا إلى أنه سيتم تباعا تسليم عشر عمارات أسبوعيا .
وقال المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إن التسليم يتم بالعمارات السكنية فى منطقة السبيل تباعًا فور انتهاء إجراءات التعاقد من قبل مجلس مدينة العريش .
وأشار، الي انه تم الانتهاء من انشاء المرحلة الاولي من اسكان حي السبيل الجديد بالعريش، بإجمالي 89 عمارة وتتكون من 2136 وحدة سكنية، وكل وحدة سكنية مساحتها 90 م2 ً.
وتضم خدمات المنشآت المدرسية ومواقع سوق تجارى متكامل، ومقرا للتضامن الاجتماعى ومسجدا ومقر للتموين ومقرا للشباب والرياضة والمنشآت الرياضية.
وأضاف أن المستهدف من التسكين فى وحدات الإسكان الاجتماعي فى حى السبيل هم الأهالي المنقولين من مركزى الشيخ زويد ورفح من فئة محدودي الدخل.
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زيادة قرض التنمية المحلية لـ٥٠ ألفا.. تعرف على الخريطة الاستثمارية بـ شمال سيناء