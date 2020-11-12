مصطفى بكري: مقبلون على اختبار مهم الفترة القادمة.. فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد: "نتمنى أن تشهد المعركة الانتخابية القادمة التركيز على الوجوه الشريفة التي تضيف للدولة الوطنية والشعب المصري".





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار: نحن أمام برلمان سيواجه تحديات كبيرة في الفترة القادمة ومواجهة مشاكل من مؤامرات على الدولة من الداخل والخارج وأمام قيادة ستعبر النفق المظلم الذي تريد قوى الشر إدخالنا فيه ولا نخرج منه ولكن لدينا من الحكمة أن يكون وطننا قويا.





وأشار بكري إلى أن مصر أصبحت رقما مهما في المعادلة الإقليمية والدولية على السواء، وذلك من خلال زيارة الرئيس لليونان وتأكيده على المصالح المشتركة مع الجانب اليوناني.





وأشار مقدم برنامج حقائق وأسرار إلى أن الوطن أمامه مشروع وطني فنحن في حاجة إلى الدفاع عن الوطن والقضايا والثوابت الوطنية وأن يكون البرلمان صوتا حقيقيا بهذا الوطن.

قال الإعلامي مصطفى بكري إننا الفترة القادمة مقبلون على اختبار مهم، من خلال بدء الجهات المعنية في التحرك لمواجهة ظاهرة المال السياسي، مشيرا إلى أنه تم القبض على عدد ليس بالقليل وتمنى تقديمهم للمحاكمة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.