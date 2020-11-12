AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى بكري: مقبلون على اختبار مهم الفترة القادمة.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:51 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
Advertisements
محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري إننا الفترة القادمة مقبلون على اختبار مهم، من خلال بدء الجهات المعنية في التحرك لمواجهة ظاهرة المال السياسي، مشيرا إلى أنه تم القبض على عدد ليس بالقليل وتمنى تقديمهم للمحاكمة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد: "نتمنى أن تشهد المعركة الانتخابية القادمة التركيز على الوجوه الشريفة التي تضيف للدولة الوطنية والشعب المصري".

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار: نحن أمام برلمان سيواجه تحديات كبيرة في الفترة القادمة ومواجهة مشاكل من مؤامرات على الدولة من الداخل والخارج وأمام قيادة ستعبر النفق المظلم الذي تريد قوى الشر إدخالنا فيه ولا نخرج منه ولكن لدينا من الحكمة أن يكون وطننا قويا.

وأشار بكري إلى أن مصر أصبحت رقما مهما في المعادلة الإقليمية والدولية على السواء، وذلك من خلال زيارة الرئيس لليونان وتأكيده على المصالح المشتركة مع الجانب اليوناني.

وأشار مقدم برنامج حقائق وأسرار إلى أن الوطن أمامه مشروع وطني فنحن في حاجة إلى الدفاع عن الوطن والقضايا والثوابت الوطنية وأن يكون البرلمان صوتا حقيقيا بهذا الوطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: بعض القوى المتآمرة تريد هدم الوطن.. فيديو

مصطفى بكري: البرلمان الجديد من أهم المجالس النيابية في مواجهة التحديات.. فيديو

بكري: سأشارك بانتخابات مجلس النواب لحماية بلدي فيما تواجهه من أخطار وتحديات..فيديو

مصطفى بكري: الدولة المصرية مستهدفة ..فيديو

مصطفى بكري يناشد الرئيس السيسي بإنقاذ شركة الحديد والصلب.. فيديو

بكري يقدم واجب العزاء في محمود ياسين وسامية زين العابدين ..فيديو

ترشيحاتنا

أول رد فعل لوالد المتهم بقضية ازدراء الأديان بالإسماعيلية

حققت لقبين.. ملكة جمال مصر تكشف خطوات ترشحها للمسابقة

أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بعد قرار البنك المركزي

انفراد| خطاب اتحاد الكرة الذي تسبب في ضياع الموهبة المصرية رامز حفظ الله

داعش يتبنى الهجوم الإرهابي على مقبرة لغير المسلمين في جدة

احتفلوا بعيد ميلادي ٥ مرات.. لأول مرة سوسن بدر تكشف عن تاريخ ميلادها الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ساندويتش برجر.. عرض زواج يثير السخرية على السوشيال ميديا.. شاهد

بعد تصدرها التريند.. 10 صور عرضت لقاء الخميسي للانتقاد

بعد تصدرها تريند.. 10 صور لـ شيرين عبد الوهاب تثير الجدل