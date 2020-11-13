على متن 204 رحلات.. مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 22 ألف راكب اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، وصول وسفر 204 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها نحو 22 ألف راكبا، وسط اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .





ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.



