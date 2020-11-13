Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

على متن 204 رحلات.. مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 22 ألف راكب اليوم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:37 ص
المطارات المصرية
المطارات المصرية
Advertisements
نورهان خفاجي
يشهد مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الجمعة، وصول وسفر 204 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها نحو 22 ألف راكبا، وسط اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

 كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة: وصول وسفر 206 رحلات جوية اليوم لنقل 27 ألف راكب

على متنهم 26 ألف راكب.. مطار القاهرة: وصول وسفر 196 رحلة جوية اليوم

مطار القاهرة: تسيير 201 رحلة جوية تقل 25 ألف راكب اليوم

مطار القاهرة: وصول وسفر 221 رحلة جوية اليوم على متنهم 25 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 171 رحلة جوية على مدار اليوم لنقل 18 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 20 ألف راكب اليوم على متن 162 رحلة جوية

ترشيحاتنا

برفقة أولادها.. شاهد أحدث ظهور لـ علا رشدي

نشرة الفن.. محمد صبحي يحيي ذكرى وفاته الرابعة.. ورحمة حسن تكشف سبب عدم زواجها

رغم فضيحة التسريبات.. بايدن ينوي إسناد منصب مهم لهيلاري كلينتون

أخبار التوك شو.. بكري: المال السياسي لا يقل خطرا عن الإرهاب.. أول رد فعل للمتهم بإذلال أمه في الشرقية.. وزير الرياضة يزف بشرى سارة بشأن مباراة نهائي أفريقيا.. بوسي لوالدها: لم أقصر وببعتلك فلوس

عيار 24 بـ 931 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2020

يتحمل مصاريفه.. عبد الستار صبري: رامز حفظ الله هو من طلب الانضمام إلى المنتخب

Advertisements

الجثث تفحمت.. وفاة 4 أطفال حرقا بسبب دخان السجائر.. صور

أول رد فعل من مجدي عبد الغني بعد تصريح محمد صلاح الأخير عنه

مش عارف تجيبله سندوتشين.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بعد واقعة حفظ الله

الإسكان: طرح كراسات شروط حجز 820 وحدة سكنية بمطار إمبابة الاثنين المقبل

العاهل البحريني يؤدي صلاة الجنازة على الأمير الراحل بمشاركة ولي عهده.. صور

رد فعل ذكي.. سيدة تكتشف كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس.. فيديو

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم محمد فاروق بعد تأجيل ضم سيرينو.. حارس الأحمر السابق إلى الجونة.. صفقة مفاجأة لنادي الزمالك

حارس الأهلي السابق يعلن انتقاله إلى الجونة

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

حدث ليلا.. السيسي يوقع قانون الجمارك.. انفجار ضخم بـ السعودية.. ومصر تعرب عن تعازيها في ضحايا سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات

التهمه حريق ضخم.. سوق الجمعة يرى النور قريبا على مساحة 30 ألف متر وبتكلفة 300 مليون جنيه

نشرة الفن.. محمد صبحي يحيي ذكرى وفاته الرابعة.. ورحمة حسن تكشف سبب عدم زواجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف موقفا إنسانيا عن محمود عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة المطربة بوسي

هوندا تطلق Honda Odyssey Refresh 2021.. وحش جديد فى فئة الميني فان.. صور

Advertisements