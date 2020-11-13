وزير ورئيس إقليم.. هل ينجح رجل آبي أحمد الجديد فى وأد الصراع بـ تيجراي

قرارت جديدة تخرج يوميا على لسان رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد بشأن الحرب الدائرة فى تيجراي شمال أثيوبيا، ولكن تلك الاجراءات تزيد الوضع صعوبة، وتصعد من الأحداث الملتهبة، داخل الأقليم.





أصدر رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد قرارا بتعيين الدكتور مولو نيغا كرئيس تنفيذي لولاية تيجراي الإقليمية، لافتا إلى أن ذلك القرار صدر وفق لـ مجلس الاتحاد ولائحة مجلس الوزراء "المتعلقة بالإدارة المؤقتة لدولة تيغراي الإقليمية الوطنية". حيث





وأكد آبي أحمد فى تغريدة على مواقع التواصل الإجتماعى "تويتر" :"سيقوم الرئيس التنفيذي بتعيين الرؤساء لقيادة الأجهزة التنفيذية للدولة الإقليمية من الأحزاب السياسية العاملة بشكل قانوني في المنطقة".





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مولو نيغا كخليف لـ دبرصيون جبرمكئيل رئيس منطقة تيجراي والذى وافق مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية عنه من 39 من عضو رفعت عنهم الحصانة أمس، وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية :" أنه تم رفع الحصانة أيضا عن جيتاشيو رضا، المسؤول البارز في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي يدور قتال بين قواتها والقوات الاتحادية". يأتى





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من هو مولو نيغا كاهساي





يبدو أن مولو هو الشخص المقرب من آبي أحمد والذي حظي بثقته فى غضون 7 شهور منذ تعينه وزير الدولة للعلوم والتعليم العالي فى إثيوبيا منذ 6 مايو 2020، إلا أن هذا الرجل التربوي الذى أختراه آبي أحمد يسطيع أن يقرب وجهات النظر والعمل على وأد الصراع فى تيجراي، فـ مولو هو مسؤول عن التعليم والتدريب في مجالات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.





حصل مولو على درجة البكالوريوس في التربية ودرجة الماجستير في القياس والتقويم التربوي من جامعة أديس أبابا. حصل على درجة الدكتوراه من مركز دراسات سياسات التعليم العالي ، جامعة توينتي ، هولندا. يشمل مجال تخصصه ، من بين أمور أخرى ، سياسة التعليم العالي والجودة وضمان الجودة والربط بين الجامعة والصناعة مع التركيز على إثيوبيا وأفريقيا جنوب الصحراء.





قبل تعيينه في وزارة التربية والتعليم العالي ، عمل في جامعة أديس أبابا في التدريس والبحث والمناصب القيادية لأكثر من 18 عامًا. شغل منصب مدير مركز المعايير الأكاديمية وتحسين الجودة (أبريل 2012 - نوفمبر 2013) ورئيس فريق عمل مراجعة البرامج في 2013 في جامعة أديس أبابا. كما كان رئيسًا لوحدة خدمات الاختبارات والقياس في جامعة أديس أبابا (مارس 2002- مارس 2007) ، حيث نسق إدارة الاختبارات الدولية وتطوير امتحانات الالتحاق بالجامعات للجامعات الإثيوبية. بالإضافة إلى ذلك ، شغل منصب مدير المشروع ، ورئيس المراقبة والتقييم ، ورئيس قسم الاختبارات وخدمات الطلاب على المستوى الإقليمي.





يعمل مولو أيضًا كعضو في اللجنة التوجيهية الوطنية لامتحان الترخيص الوطني الإثيوبي للمهنيين الصحيين والمحقق الرئيسي وقائد الفريق للعديد من مشاريع البحث الموضوعية في مجال التعليم العالي. كان أيضًا عضوًا في مجموعة البحث وقائد الحالة الإثيوبية لدراسة القدرات البحثية والدكتوراه في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. علاوة على ذلك ، قام بمجموعة متنوعة من خدمات التدريب والاستشارات للمنظمات الحكومية وغير الحكومية.





قام الدكتور مولو بتأليف عدد من المقالات البحثية في المجلات الوطنية والدولية ، وفصول الكتب ووقائع المؤتمرات. وهو أيضًا محرر إداري للمجلة الإثيوبية للتعليم العالي ، ومراجع للمجلة الأوروبية للتعليم STEM و Horizon- Universal Journal of Educational Research ، الولايات المتحدة الأمريكية.