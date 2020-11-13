Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد رفع الحصانة عن دبرصيون.. رئيس جديد لـ تيجراي يحظى بثقة آبي أحمد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
آبي أحمد رئيس وزراء
آبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا
Advertisements
أمينة الدسوقى
أصدر رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد قرارا بتعيين الدكتور مولو نيغا كرئيس تنفيذي لولاية تيجراي الإقليمية، لافتا إلى أن ذلك القرار صدر وفق لـ مجلس الاتحاد ولائحة مجلس الوزراء "المتعلقة بالإدارة المؤقتة لدولة تيغراي الإقليمية الوطنية".

وأكد آبي أحمد فى تغريدة على مواقع التواصل الإجتماعى "تويتر" :"سيقوم الرئيس التنفيذي بتعيين الرؤساء لقيادة الأجهزة التنفيذية للدولة الإقليمية من الأحزاب السياسية العاملة بشكل قانوني في المنطقة".

وكان قد وافق مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية عن 39 من أعضائه بينهم دبرصيون جبرمكئيل رئيس منطقة تيجراي.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية امس الخميس أنه تم رفع الحصانة أيضا عن جيتاشيو رضا، المسؤول البارز في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي يدور قتال بين قواتها والقوات الاتحادية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب على الجبهة الشعبية.. الحكومة الإثيوبية تقطع خدمات الإنترنت والمحمول عن إقليم تيجراي

الأزمة تتصاعد.. إثيوبيا تتعهد بمواصلة هجومها العسكري ضد الانفصاليين

البرلمان الإثيوبي يوافق على إعلان الطوارئ بولاية تيجراي

إثيوبيا تعلن الحرب رسميا على الانفصاليين

مصطفى بكري: البرلمان الإثيوبي وافق بالاجماع على إعلان حالة الطوارئ 6 أشهر

حرب أهلية على الأبواب.. ماذا يحدث في إثيوبيا بين أطراف النزاع؟

ترشيحاتنا

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية

الإسكان: طرح كراسات شروط حجز 820 وحدة سكنية بمطار إمبابة الاثنين المقبل

عقوبات قاسية فى انتظار الحكم المساعد بعد تعديه على مدرب السودان فى مباراة غانا

عيار 24 بـ 931 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2020

انفراجة جوارديولا.. بشرى سارة لجماهير مانشستر سيتي

يتحمل مصاريفه.. عبد الستار صبري: رامز حفظ الله هو من طلب الانضمام إلى المنتخب

Advertisements

الجثث تفحمت.. وفاة 4 أطفال حرقا بسبب دخان السجائر.. صور

أول رد فعل من مجدي عبد الغني بعد تصريح محمد صلاح الأخير عنه

مش عارف تجيبله سندوتشين.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بعد واقعة حفظ الله

الإسكان: طرح كراسات شروط حجز 820 وحدة سكنية بمطار إمبابة الاثنين المقبل

العاهل البحريني يؤدي صلاة الجنازة على الأمير الراحل بمشاركة ولي عهده.. صور

رد فعل ذكي.. سيدة تكتشف كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس.. فيديو

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم محمد فاروق بعد تأجيل ضم سيرينو.. حارس الأحمر السابق إلى الجونة.. صفقة مفاجأة لنادي الزمالك

حارس الأهلي السابق يعلن انتقاله إلى الجونة

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

حدث ليلا.. السيسي يوقع قانون الجمارك.. انفجار ضخم بـ السعودية.. ومصر تعرب عن تعازيها في ضحايا سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات

التهمه حريق ضخم.. سوق الجمعة يرى النور قريبا على مساحة 30 ألف متر وبتكلفة 300 مليون جنيه

نشرة الفن.. محمد صبحي يحيي ذكرى وفاته الرابعة.. ورحمة حسن تكشف سبب عدم زواجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف موقفا إنسانيا عن محمود عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة المطربة بوسي

هوندا تطلق Honda Odyssey Refresh 2021.. وحش جديد فى فئة الميني فان.. صور

Advertisements