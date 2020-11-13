الأزهر العالمي للفتوى: رضا عبد السلام إذاعي كبير تحدى عقبات الحياة

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك سطورا عن حياة رضا عبدالسلام أحد مذيعي إذاعة القران الكريم.





وكتب مركز الأزهر عبر الفيسبوك: وُلِد الإذاعي الكبير رضا عبد السَّلام في قرية كفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إحدى محافظات جمهورية مصر العربية وامتلأت حياته بالإصرار والمثابرة منذ يومها الأول؛ حيث وُلِد مُصابًا بضمور في ذراعيه ومع تأثُّر والديه بحاله إلا أنهما كانا ذراعيه وقدميه، وأكثر الدَّاعمين والمُشجِّعين له.





وأضاف: بدأت بطولة عبد السَّلام حينما تغلَّب على عقبات الحياة وتحدياتها، واستطاع أن يمسك القلم بفمه ويكتب، ثم ترقَّى في مراحل التَّعليم المُختلفة؛ رغم ما كان يجد من صعاب على مستوى الدِّراسة، والتَّحصيل، والتَّعامل مع الناس؛ تلاميذ وأساتذة؛ حتى نال تقدير وتوقير كلّ من تعامل معه.





وبعد أن أنهى عبد السَّلام دراسته في كلية الحقوق جامعة طنطا، وتخرَّجَ فيها ثالثًا على دفعته؛ بدأ فصلًا جديدًا من قصة إصراره وعزيمته؛ فعمِل فترةً قصيرة في أحد مكاتب المُحاماة دون أن يجد نفسه في مهنتها؛ فسعى للالتحاق بالإذاعة، وهو المُحبّ للغة العربية، المُجِيد لقواعدها، وأداء حروفها، وكلماتها، وفنونها من خطابة وإلقاء شعر.





وأكمل: لم يكن التَّحدي سهلًا هذه المَرَّة أيضًا؛ ولكن لا يستعصي هدفٌ على صاحب إرادة صلبة، وعزيمة قويَّةوبالفعل، وبعد محاولات واختبارات حقَّق عبد السَّلام حلمه، والتحق بإذاعة القرآن الكريم، وصار صوته الإذاعي المُميّز أحد أهم علاماتها، وارتبط وجدان المسلمين حول العالم به.





و قدَّم الإذاعي رضا عبد السلام بأسلوبه الرائع برامج إذاعية مُتميِّزة، منها: (مساجد لها تاريخ - قطوف من السِّيرة - مع الصَّحابة - وبشِّر الصَّابرين).





وأشار إلى أن رضا عبدالسلام نال من عظيم فضل الله عليه أن نالَ عبد السَّلام جوائز عديدة منها: جائزة أفضل مذيع على مستوى الإذاعة في مسابقة «مُذيعون مُبدعون»، وجائزة مجمع اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وجائزة مجلس حقوق الإنسان، وكثير من الجوائز والتَّكريمات من هيئات مختلفة.



