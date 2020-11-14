عرض فيلم جميلة في سينما الهناجر

أعلن المخرج يوسف نعمان عن عرض فيلمه جميلة في سينما الهناجر ضمن فعاليات نادي سينما المرأة
العرض يقام يوم الإثنين 16 نوڤمبر في تمام السادسة مساء.
الفيلم من بطولة دنيا ماهر، وهاني المتناوي شارك الفيلم في مجموعة من المهرجانات السينيمائية، منها: مهرجان شنيت السينمائي الدولي - سويسرا، مهرجان مسقط السينمائي الدولي.
كما شارك في مهرجان الفيلم الافريقي - لاجوس - نيجيريا، ومهرجان الإسكندرية السينيمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وحصل جميلة علي جائزة افضل فيلم ( عمل اول ) من المهرجان القومي للسينما المصرية 2017.
الفيلم انتاج مستقل، بدعم من شركة ريد ستار، و مؤسسة فوتوبيا