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فن

عرض فيلم جميلة في سينما الهناجر

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلن المخرج يوسف نعمان عن عرض فيلمه جميلة في سينما الهناجر ضمن فعاليات نادي سينما المرأة

وأيضا:

العرض يقام يوم الإثنين 16 نوڤمبر في تمام السادسة مساء.

الفيلم من بطولة دنيا ماهر، وهاني المتناوي شارك الفيلم في مجموعة من المهرجانات السينيمائية، منها: مهرجان شنيت السينمائي الدولي - سويسرا، مهرجان مسقط السينمائي الدولي.

كما شارك في مهرجان الفيلم الافريقي - لاجوس - نيجيريا، ومهرجان الإسكندرية السينيمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وحصل جميلة علي جائزة افضل فيلم ( عمل اول ) من المهرجان القومي للسينما المصرية 2017.

الفيلم انتاج مستقل، بدعم من شركة ريد ستار، و مؤسسة فوتوبيا

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