عرض فيلم جميلة في سينما الهناجر

الفيلم من بطولة دنيا ماهر، و هاني المتناوي شارك الفيلم في مجموعة من المهرجانات السينيمائية، منها: مهرجان شنيت السينمائي الدولي - سويسرا، مهرجان مسقط السينمائي الدولي.



