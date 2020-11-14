عيد ميلادها الـ 75.. لبلبة تخفى عمرها الحقيقى وراء إطلالاتها الجريئة.. شاهد

وتتميز لبلبة ؛ بإطلالات انيقة ومميزة تخطف بها الانظار خلال ظهورها بفساتين سواريه وملابس كاجوال أنيقة تواكب موضة العصر وتخفى سنها الحقيقى.

وتزوجت لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف وكان عمرها آنذاك 17 عامًا فقط، ولكن الزواج لم يدم طويلا، ولم ترتبط مرة أخرى.



