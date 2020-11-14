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مرأة

عيد ميلادها الـ 75.. لبلبة تخفى عمرها الحقيقى وراء إطلالاتها الجريئة.. شاهد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يصادف اليوم 14 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة القديرة لبلبة التي أتمت اليوم عامها الـ 75، ورغم  ذلك لازالت تحافظ على رونقها وجمالها وإطلالاتها أيضا.

وتتميز   لبلبة ؛ بإطلالات انيقة ومميزة تخطف بها الانظار خلال ظهورها بفساتين سواريه وملابس كاجوال أنيقة تواكب موضة العصر وتخفى سنها الحقيقى.

وتزوجت لبلبة مرة واحدة من الفنان حسن يوسف وكان عمرها آنذاك 17 عامًا فقط، ولكن الزواج لم يدم طويلا، ولم ترتبط مرة أخرى.

 وقالت لبلبة ان الفنان عادل قبلها أكثر من زوجها، وقالت نصا "عادل إمام باسني كتير.. أنا لو متجوزة جوزى مش هيبوسني كده".

عيد ميلادها الـ 75.. لبلبة تخفى عمرها الحقيقى وراء إطلالاتها الجريئة.. شاهد
عيد ميلادها الـ 75.. لبلبة تخفى عمرها الحقيقى وراء إطلالاتها الجريئة.. شاهد
عيد ميلادها الـ 75.. لبلبة تخفى عمرها الحقيقى وراء إطلالاتها الجريئة.. شاهد
عيد ميلادها الـ 75.. لبلبة تخفى عمرها الحقيقى وراء إطلالاتها الجريئة.. شاهد
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