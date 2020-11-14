محافظ كفر الشيخ يشيد بطاقم طبي أجري جراحة دقيقة لطفل عمره 44 يومًا

تمكن طاقم طبي بمستشفى طب أطفال مصر من إجراء عملية جراحية ناجحة للطفل "مؤمن حسيب سعد"، 44 يومًا من إحدى قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ ، على نفقة الدولة.





وكان اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، قد تلقى تقريرًا بحالة الطفل، وقرر مخاطبة المجالس الطبية المتخصصة، لتحويله لأحد المراكز المتخصصة لإجراء الكشف الطبي على الطفل، واجراء الفحوصات اللازمة.





وعقب عرض الطفل على استشاري المخ والأعصاب أوصى بالتدخل الجراحي لإصلاح عيب خلقي بالمخ، فوجه محافظ كفر الشيخ بسرعة إجراء العملية على نفقة الدولة، وتم حجز الطفل بمستشفى طب أطفال مصر، وأجريت له العملية الجراحية.





ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر للفريق الطبي والمسئولين بمستشفى طب أطفال مصر على الاهتمام بحالة الطفل، موجهًا إدارة العلاقات العامة بالمحافظة برئاسة أحمد اللوزي، مدير الإدارة، بمتابعة حالة الطفل، وتقديم كل المساعدات حتى يعود الطفل لأسرته .