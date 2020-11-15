كورونا والملاعب.. وختامها بـ مو صلاح.. فيديو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي، عن إصابة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، وأكد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما ظهرت نتيجة مسحتين خضع لهما نجم نادي ليفربول إيجابية، ليتأكد غيابه عن المباراتين أمام منتخب توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، التي ستقام عام 2022، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





محمد صلاح انضم لقائمة مطولة وكبيرة من كبار اللاعبين الذين طالهم كوفيد- 19.. قائمة ممتلئة باللاعبين الكبار.. انضم لكريستيانو رونالدو وساديو ماني وغيرهما من اللاعبين الكبار.. هناك من تعافى منه وهناك ما زال يتلقى العلاج في انتظار العودة لممارسة حياته كإنسان وكلاعب كرة قدم.





وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا والمدة التي تعافوا فيها منه.





كريستيانو رونالدو

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا يوم 13 من شهر أكتوبر الماضي.





استغرق رونالدو 17 يومًا للتعافي من فيروس كورونا، حيث أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن تعافي لاعبه يوم 30 من شهر أكتوبر.





ساديو ماني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن إصابة لاعبه السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا يوم 2 من شهر أكتوبر الماضي.





استغرق ماني 11 يومًا للتعافي من فيروس كورونا، حيث جاءت الفحوصات التي أجراها يوم 13 من شهر أكتوبر الماضي سلبية.





زلاتان إبراهيموفيتش

أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي ميلان الإيطالي، عن إصابته بفيروس كورونا يوم 24 من شهر سبتمبر الماضي.





استغرق إبراهيموفيتش 15 يومًا للتعافي من فيروس كورونا، حيث أعلن عن تعافيه يوم 9 أكتوبر الماضي.





باولو ديبالا

أعلن الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عن إصابته بفيروس كورونا يوم 21 من شهر مارس الماضي.





حالة ديبالا كانت استثنائية، فاللاعب أعلن عن سلبية العينة التي أخذت منه يوم 27 مارس، لكنه أصيب بالفيروس مرة أخرى يوم 4 أبريل الماضي.





معاناة ديبالا مع الفيروس استمرت 45 يومًا، حتى إعلان نادي يوفنتوس عن تعافيه أخيرًا من المرض يوم 6 من شهر مايو الماضي.





نيمار

أصيب البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان بفيروس كورونا في الثاني من شهر سبتمبر الماضي.





استغرق نيمار 9 أيام فقط للتعافي من كوفيد- 19، حيث أعلن عن تعافيه من المرض يوم 11 من الشهر ذاته.





مبابي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم 7 ستبمبر الماضي، عن إصابة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بـ فيروس كورونا.





استغرف مبابي 12 يومًا للتعافي من فيروس كورونا، حيث أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعافيه يوم 19 من الشهر ذاته.





رياض محرز

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن إصابة لاعبه الجزائري رياض محرز يوم 7 سبتمبر الماضي بفيروس كورونا، رفقة زميله الفرنسي إيمريك لابورت.





استغرق محرز 8 أيام للتعافي من فيروس كورونا، حيث تعافى يوم 15 من الشهر ذاته.





ياسر إبراهيم

أعلن النادي الأهلي، عن إصابة مدافعه ياسر إبراهيم، وحارس مرماه علي لطفي بفيروس كورونا يوم 14 سبتمبر الماضي.





استغرق ياسر 3 أيام فقط للتعافي من فيروس كورونا، حيث تعافى يوم 17 من الشهر ذاته.





فرجاني ساسي

أعلن نادي الزمالك، عن إصابة لاعبه فرجاني ساسي بفيروس كورونا يوم 16 أكتوبر الماضي.





استغرق فرجاني 3 أيام فقط للتعافي من فيروس كورونا، حيث تعافى منه يوم 19 من الشهر ذاته.