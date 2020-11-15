"الخطيب" يلتقي أسر شهداء ومصابي الإسماعيلية

التقى اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عددًا من المستفيدين بمحافظة الإسماعيلية ظهر اليوم الأحد بمقر ديوان عام المحافظة.





وخلال اللقاء أكد أمين عام المجلس أنه تم تطوير الخدمة الطبية من خلال التعاقد مع مستشفيات متخصصة على أعلى مستوى وصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم الخدمة وتيسيرًا على أسر الشهداء والمصابين من مشقة وعناء السفر للمقر الخدمي بالقاهرة.





وأضاف أمين عام المجلس أنه بالفعل تم وضع نظام لبروتوكول علاجي موحد طبقًا للحالات المرضية لضمان جودة الخدمة ومتابعة الحالات بصفة مستمرة للوقوف على مدى الاستجابة للعلاج.





وشدد أمين عام المجلس أنه جار العمل على تحديث خدمات الرعاية الاجتماعية والترفيهية من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة عقب الحصول على ورش ودورات تدريبية على الأعمال اليدوية والحرفية.





واستمع أمين عام المجلس للسادة الحضور الذين قاموا بتقديم الشكر للمجلس القومي على التواصل الفعال معهم والخدمات التي يحصلون عليها.