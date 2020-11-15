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أخبار العالم

ديلي تليجراف: سلطات بريطانيا منحت حق اللجوء لـ 45 إرهابيا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:27 م
السلطات البريطانية
السلطات البريطانية منحت 45 ارهابيا حق اللجوء
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على صالح
أفادت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية نقلًا عن دراسة كشفت عن أن السلطات في المملكة المتحدة منحت حق اللجوء لـ 45 فردًا مولودًا في الخارج تم سجنهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

ووفقًا للدراسة التي أجراها مركز أبحاث Henry Jackson Society الذي يبحث في بيانات 20 عامًا من وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام والفروع الحكومية الأخرى المتعلقة بالهجرة، يوجد حاليًا 45 شخصًا في المملكة المتحدة قانونيًا مرتبطين بتنظيمات داعش والقاعدة والشباب والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة من قبل الحكومات الأجنبية.


وتعرض معاينة "ديلي تلجراف" للدراسة، والتي من المقرر أن تصدر بالكامل في ديسمبر، تفاصيل قصة المواطن الليبي خيري سعد الله، الذي حصل على وضع اللاجئ في عام 2018 على الرغم من مشاركته في الحرب الأهلية الليبية.

وفي يونيو 2020، طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت في ريدينج فيما وصف بأنه هجوم إرهابي، وكان سعد الله محط اهتمام المخابرات البريطانية قبل الهجوم، لكن السلطات قررت عدم مراقبته بسبب عدم وجود أدلة على التطرف.

وأوصى مؤلفو الدراسة بأن تشكل الحكومة مجموعة عمل لإصلاح نظام اللجوء في المملكة المتحدة. 

وعلاوة على ذلك، بما أن السلطات تميل إلى عدم إعادة الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب في بلدانهم الأصلية، فقد دعت الدراسة الحكومة إلى تعليق المساعدات المالية للدول التي تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان.

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