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توك شو

السفير حسين هريدي: الكويت ثالث أكبر دولة لها استثمارات فى مصر.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:28 م
زيارة سامح شكري للكويت
زيارة سامح شكري للكويت
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ندى رأفت

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن الكويت لعبت دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري منذ عام 1967 ، مشيرًا  إلى أنها أول الدول التي وضعت وديعة في  البنك المركزي قيمته مليار دولار في القرن الماضي .

وأضاف " حسين هريدي " في مداخلة هاتفية بفضائية " إكسترا نيوز " ، أن الكويت تعتبر ثالث أكبر دولة لها استثمارات في العديد من القطاعات في الاقتصاد المصري ، منوهًا إلى العلاقات بين الشعب المصري والشعب الكويتي .

وتابع مساعد وزيرالخارجية الأسبق ، أن زيارة وزير الخارجية للكويت ، تحمل رسالة بها دعوة للأمير الكويتي الجديد لقيامه بزيارة رسمية لمصر ، لتعزيز العلاقات بين البلدين ، وتكثيف رغبة الجانبين في زيادة التضامن وتعزيز تلك العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية ، والعسكرية ، والاستثمارية ، وتقوية العلاقات بين الشعبين .

وأكد " هريدي " ، ان العلاقات المصرية الكويتية تدخل في مرحلة جديدة ، أيضًا العلاقات المصرية جديدة تدخل في مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة ، وذلك بعد اتفاقية التوقيع التي أُعلن عنها في شهر " سبتمبر " الماضي ، بين بعض دول الخليج وإسرائيل .

وأشار ، إلى كلمة وزير الخارجية المصري ، أن الدول ذات رؤى مشتركة حول طبيعة التحديات التي تواجه النظام العربي ، حيث تعمل الدول على تبادول وجهات النظر في كيفية التعامل مع استحقاقات المرحلة الجديدة .
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