السفير حسين هريدي: الكويت ثالث أكبر دولة لها استثمارات فى مصر.. فيديو

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن الكويت لعبت دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري منذ عام 1967 ، مشيرًا إلى أنها أول الدول التي وضعت وديعة في البنك المركزي قيمته مليار دولار في القرن الماضي .
وأضاف " حسين
هريدي " في مداخلة هاتفية بفضائية " إكسترا نيوز " ، أن الكويت
تعتبر ثالث أكبر دولة لها استثمارات في العديد من القطاعات في الاقتصاد المصري ،
منوهًا إلى العلاقات بين الشعب المصري والشعب الكويتي .
وتابع مساعد وزيرالخارجية
الأسبق ، أن زيارة وزير الخارجية للكويت ، تحمل رسالة بها دعوة للأمير الكويتي الجديد
لقيامه بزيارة رسمية لمصر ، لتعزيز العلاقات بين البلدين ، وتكثيف رغبة الجانبين
في زيادة التضامن وتعزيز تلك العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية ،
والعسكرية ، والاستثمارية ، وتقوية العلاقات بين الشعبين .
وأكد " هريدي " ، ان العلاقات المصرية الكويتية تدخل في مرحلة
جديدة ، أيضًا العلاقات المصرية جديدة تدخل في مرحلة جديدة تختلف عن المراحل
السابقة ، وذلك بعد اتفاقية التوقيع التي أُعلن عنها في شهر " سبتمبر "
الماضي ، بين بعض دول الخليج وإسرائيل .