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رياضة

بعد إصابة محمد صلاح.. كم استغرق نجوم الكرة العالمية من الوقت للتعافي من كورونا؟

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:59 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب ونجم نادي ليفربول الإنجليزي بـ فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

إصابة صلاح جاءت لتبعده عن مواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وكذلك احتمالية غيابه عن مباراة مع ليفربول على الأقل في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح انضم لقائمة مطولة من لاعبي كرة القدم الذين عانوا من الإصابة بفيروس كورونا، ومنهم من تغلب على المرض سريعًا، وهناك من عانى منه لمدة من الوقت.

وفي هذا التقرير، نستعرض الفترات الزمنية التي تعافى خلالها نجوم كرة القدم من الإصابة بـ فيروس كورونا.

كريستيانو رونالدو: تعافى من فيروس كورونا بعد 17 يومًا

زلاتان إبراهيموفيتش: تعافى من فيروس كورونا بعد 15 يومًا

ساديو ماني: تعافى من فيروس كورونا بعد 11 يومًا

نيمار: تعافى من فيروس كورونا بعد 9 أيام

مبابي: تعافى من فيروس كورونا بعد 12 يومًا

رياض محرز: تعافى من فيروس كورونا بعد 9 أيام 

باولو ديبالا: أكثر اللاعبين الذين عانوا من فيروس كورونا، فاللاعب أصيب بالمرض يوم 21 مارس، ليسجل مسحة سلبية يوم 27 من الشهر ذاته، لكنها عادت لتصبح إيجابية يوم 4 إبريل، حتى تعافى نهائيًا من كوفيد 19 يوم 6 مايو الماضي، أي بعد 45 يومًا من الإصابة به.

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