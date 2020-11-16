بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور





كتبت عروس أمريكية تدعى «أوبري» من لويزفيل منشورًا مطولًا على فيسبوك يوضح بالتفصيل تجربتها المثيرة للسخرية مع شراء فستان الزفاف.





طلبت العروس فستان زفافها عبر الإنترنت بعدما خطفت نظرها إحدى الصور المذهلة لفستان أبيض بسيط وقررت اقتناءه، وعندما وصلها كانت حريصة على تجربته.





وقد انزعجت كثيرًا من مظهر الفستان عندما ارتدته، وأرسلت بريدًا إلكترونيًا غاضبًا إلى الشركة تريد إعادته، وتندد بما فعلوه معها، كما كتبت على الإنترنت.





أرفقت أوبري صورًا لها في الفستان، مبينة كيف بدا عليها مقارنة بالصور من موقع الشركة على الإنترنت لكيفية ظهور الفستان رائع وأنيق.





لكن رد الشركة جاء صادمًا وعنيفًا عندما أخبروها في رسالة بكل هدوء: "لقد ارتديت الفستان بالمقلوب، من فضلك ارتديه بالطريقة الصحيحة".





وقعت الصدمة على العروس كالصاعقة، ولم تستطع إلا أن تضحك على موقفها المحرج، فقد تسرعت وأساءت إلى الشركة دون إدراك خطأها، وعندما تمكنت من ارتدائه بالطريقة الصحيحة، كتبت "لقد كان الفستان جميلًا بالفعل".





قررت الفتاة البالغة من العمر 33 عامًا مشاركة تجربتها المثيرة للسخرية على فيسبوك Facebook كوسيلة لشكر الشركة، ولتعتذر عن بريدها الإلكتروني المسئ، وقد تلقى منشورها الآلاف من الإعجابات والمشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









من المؤكد أنك تعرضت لتلك التجربة المريرة، عند طلب شئ ما عبر الإنترنت فيأتي في النهاية مختلف تمامًا عما توقعته، وهو ما أثار ارتباك عروس في ليلة زفافها، لتفاجئ برد فعل صادم من الشركة.