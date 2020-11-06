سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن سيدة أربعينية مطلقة اقتحمت حفل زفاف طليقها و الذي يصغرها بأكثر من 10 سنوات و قررت أن تفسد فرحته في ذلك اليوم .





قالت السيدة و التي كانت تبدو في حالة سكر شديد ، أن علاقتها بذلك الشاب لم تنته وأن داخل رحمها جنين منه ، و أنها ترغب في الزواج منه مرة أخرى .





رفض العريس أن يعود إليها و لكن حاول أن ينهي الأمر سريعا إلا أنه فشل، و بدأت تصرخ في الحفل و تدعي أنه سرق مجوهراتها ليشتري منزلا للعروس الجديدة .





قام الشاب بطلب الشرطة للسيدة واتهمها بالإساءة إليه و لزوجته الجديدة و غرامة مالية كبيرا تعويضا عت إفساد ذلك اليوم المهم .

اقتحمت سيدة بالغة من العمر 45 عاما ، حفل زفاف طليقها الشاب البالغ من العمر 32 عاما ، و ادعت أنها حامل وأنه سرق من منزلها مجوهرات ليتزوج من أخرى .