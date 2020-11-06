AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
اقتحمت سيدة بالغة من العمر 45 عاما ، حفل زفاف طليقها الشاب البالغ من العمر 32 عاما ، و ادعت أنها حامل وأنه سرق من منزلها مجوهرات ليتزوج من أخرى . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن سيدة أربعينية مطلقة اقتحمت حفل زفاف طليقها و الذي يصغرها بأكثر من 10 سنوات و قررت أن تفسد فرحته في ذلك اليوم . 

قالت السيدة و التي كانت تبدو في حالة سكر شديد ، أن علاقتها بذلك الشاب لم تنته وأن داخل رحمها جنين منه ، و أنها ترغب في الزواج منه مرة أخرى . 

رفض العريس أن يعود إليها و لكن حاول أن ينهي الأمر سريعا إلا أنه فشل، و بدأت تصرخ في الحفل و تدعي أنه سرق مجوهراتها ليشتري منزلا للعروس الجديدة . 

قام الشاب بطلب الشرطة للسيدة واتهمها بالإساءة إليه و لزوجته الجديدة و غرامة مالية كبيرا تعويضا عت إفساد ذلك اليوم المهم . 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجوازة باظت.. سيدة تقتحم حفل زفاف زوجها من أخرى

سيدة تحرج زوج ابنتها في صباح أول يوم زواج .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

تعليق قوي من تامر أمين على إيجابية تحليل المخدرات لطفل المرور|شاهد

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا .. 5 صور لـ زينب غريب من مهرجان الجونة

بايدن يغرد على تويتر: سنفوز في الانتخابات

هل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بدعة؟

مفاجأة.. حقيقة تصويت الأموات في الانتخابات الأمريكية

محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصابع كوفيد .. دراسة تكشف عن أعراض كورونا الغامضة

كيف تستعيد نشاطك بعد الشفاء من فيروس كورونا ؟.. دراسة تقدم 4 نصائح هامة

حماية مزدوجة.. دراسة تكشف أفضل نوع كمامة