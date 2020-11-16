بعد تأجيل حفل زفافها 4 مرات بسبب كورونا.. مفاجأة من مليونير تحقق حلم عروس

بعد اضطرارها إلى تأجيل حفل زفافها 4 مرات بسبب جائحة كورونا، تمكنت عروس بريطانية من الاحتفال بزواجها بشكل لا يُنسى وذلك بفضل مفاجأة أعدها مليونير ربح ثروته من مسابقة يانصيب.





وكانت العروس "إيريكا تاورز" ذات الـ24 عامًا قد سئمت إثر تأجيل موعد زواجها أكثر من مرة بسبب الجائحة لدرجة أنها قررت أن تنظم حفل زفافها وتنتهي من كافة التجهيزات الخاصة به في غضون 4 أيام فقط، وهو ما اضطرها إلى التخلي عن بعض التفاصيل المتعلقة بحفل زفاف أحلامها، ومن بينها الاستعانة بسيارة فارهة كي تقلها إلى مكان الزفاف.









واضطرت العروس، وهي من مقاطعة "كورنوال" جنوب غرب إنجلترا، إلى الاستعانة بسيارة والدها القديمة، لكن كانت في انتظارها مفاجأة لم تكن تتوقعها لحظة خروجها للتوجه إلى مكان حفل زفافها حيث وجدت سيارة فارهة يقودها مليونير يُدعى "بيتر كونجدون" مجهزة كي تقلها.





يشار إلى أن "كونجدون" فاز بجائزة مالية قدرها 13 مليون جنيه إسترليني في عام 2015 في مسابقة يانصيب، وهو معروف بكرمه ومساعدته للآخرين، الأمر الذي دفع صديقًا مقربًا من العروسين إلى التواصل معه وطلب مساعدته لتحقيق حلم العروس في أن تصل إلى مقر إقامة زفافها في سيارة فارهة، وأبدى المليونير استعداده وتطوع لنقل العروس وعائلتها في سيارته التي تنتمي إلى فئة ذات إصدار محدود.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن العروس قولها إنها لم تصدق عينيها عندما خرجت مرتدية فستان زفافها لتجد "كونجدون" في انتظارها بسيارته الباهظة.









وانتظر "كونجدون" العروس وشريك حياتها "آرون" في الخارج لحين الانتهاء من مراسم عقد قرانهما وسمح لهما بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية بالقرب من سيارته؛ وأكدت العروس أن هذه المفاجأة زادت من سعادتها في يوم زفافها حيث حققت لها أحد الأحلام المتعلقة بحفل زفافها.



