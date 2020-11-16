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منوعات

اتهمها بالخيانة.. زوج في حالة سكر يطعن زوجته أثناء نومها.. تفاصيل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:38 ص
اتهمها بالخيانة..
اتهمها بالخيانة.. زوج في حالة سكر يطعن زوجته أثناء نومها
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هدير علاء
أقدم زوج بريطاني في الحادية والستين من عمره على طعن زوجته أثناء نومها، وذلك في أعقاب مشادة نشبت بينهما بسبب شكه في خيانتها له.

وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الزوج "جون كوك"، وهو من مقاطعة "ويست يوركشير" بإنجلترا، كان قد اتهم زوجته بالخيانة في الليلة التي سبقت اعتداءه عليها؛ وأضاف التقرير أن الاعتداء وقع أثناء قضاء الزوجين عطلة نهاية الأسبوع بعيدًا عن محل إقامتهما، حيث كانا متواجدين في باحة مخصصة لسيارات الكارافان بمنطقة ساحلية، وكان الزوج في حالة سكر.


وأشارت الصحيفة إلى أن "كوك" طعن زوجته بسكين في صدرها ومعدتها بعد أن بدأت تستغرق في النوم مباشرة، كما أصاب نفسه عمدًا في أعقاب اعتدائه عليها.

وتبين خلال محاكمة الزوج أنه في اليوم السابق لسفره برفقة شريكة حياته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، كان قد دخل في مشادة معها واتهمها بالخيانة، وهو ما أثار استياءها، لكنها أكدت له أنها مخلصة له وسافرا معًا، حيث أمضيا بعض الوقت برفقة أصدقاء لهما ثم توجها إلى الكارافان الخاص بهما، وأفاد شهود عيان بأن علاقتهما كانت عادية آنذاك، وكان من الواضح أنه لا يوجد أي عداء أو خلافات بينهما.

لكن في منتصف تلك الليلة، سمعت سيدة كانت متواجدة على مقربة من الكارافان الخاص بهما صوت صراخ "كوك" على زوجته، ودارت مشادة أخرى بينهما، وتبين أنهما كانا في حالة سكر في ذلك الوقت، وقد توجهت الزوجة بعد هذه المشادة للنوم ثم فوجئت باعتدائه عليها، وقيامه بطعن نفسه أيضًا؛ وتمكنت الزوجة من النهوض والاتصال بابنتها للاستغاثة بها، حيث أخبرتها بأنها طُعنت بسكين.

وتواصلت الابنة مع أصدقاء والديها على الفور، وتوجه عدد منهم للاطمئنان عليهما واتصلوا بالإسعاف عندما وجدوا الاثنين مصابين بنزيف حاد؛ ونُقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، قبل أن يتم إلقاء القبض على الزوج.


يشار إلى أن "كوك" مثل أمام المحكمة نهاية الأسبوع الماضي خلال جلسة النطق بالحكم عليه في واقعة اعتدائه على زوجته بنية التسبب في أذى بدني، وحضرت الزوجة بدورها الجلسة وقالت إنها لا ترغب في أن يُعاقب زوجها، مؤكدة أن ما بدر منه ليلة الحادث هو سلوك منافٍ لشخصيته تمامًا، وأنه لم يسبق له التعامل معها بعنف.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن الزوج عوقب السجن لمدة 4 سنوات.
اتهمها بالخيانة.. زوج في حالة سكر يطعن زوجته أثناء نومها.. تفاصيل
اتهمها بالخيانة.. زوج في حالة سكر يطعن زوجته أثناء نومها.. تفاصيل
اتهمها بالخيانة.. زوج في حالة سكر يطعن زوجته أثناء نومها.. تفاصيل
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