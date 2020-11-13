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منوعات

رصاصة طائشة تصيب امرأة حامل في التاسع أمام زوجها.. تفاصيل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:27 م
رصاصة طائشة تصيب
رصاصة طائشة تصيب امرأة حامل في الشهر الـ9 أمام زوجها
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هدير علاء
أصيبت سيدة أمريكية حامل في شهرها التاسع بـ رصاصة طائشة كادت ان تنهي حياتها، وذلك أثناء تواجدها أمام مدخل منزلها في مدينة "فيلادلفيا" بولاية "بنسلفانيا" الأمريكية؛ وقد أصابتها الرصاصة في المعدة في حين شهد زوجها الحادث الأليم.

ونُقلت المصابة ذات الـ39 عامًا إلى مستشفى، حيث أجرى لها الأطباء جراحة قيصرية طارئة وتمكنوا من إنقاذ حياتها وحياة جنينها.


وأفادت إدارة شرطة مدينة "فيلادلفيا" بأن الحادث وقع مساء يوم الأربعاء الماضي؛ وكانت المصابة، والتي لم تعلن السلطات عن هويتها، واقفة في ذلك الوقت أمام مدخل مسكنها في حين كان زوجها يدخن سيجارة، وفجأة ودون سابق إنذار أصابتها الرصاصة مجهولة المصدر.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقًلًا عن صحيفة محلية متخصصة في تغطية أخبار مدينة "فيلادلفيا"، أن العديد من الأطفال كانوا متواجدين داخل المنزل وقت إطلاق النار، لكن لم يتعرض أي شخص آخر للأذى.

وعثر المسعفون وضباط الشرطة الذين حضروا لموقع الحادث على الضحية راقدة على أرضية غرفة المعيشة بمنزلها وكانت تعاني من نزيف حاد، ونُقلت للمستشفى في حالة حرجة، قبل أن ينجح الأطباء في إنقاذ حياتها وحياة مولودها؛ وأفاد تقرير "ديلى ميل" بأن حالة المصابة ومولودها استقرت اعتبارًا من أمس، الخميس.


وتعتقد الشرطة المحلية أن السيدة الحامل لم تكن المستهدفة من إطلاق النار، لكنها أصيبت عن طريق الخطأ.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لم تلق بعد القبض على مطلق النار أو تحدد هويته، خاصة وأن أفراد عائلة المصابة لم يتمكنوا من رؤيته، حيث سمعوا فقط صوت دوي إطلاق النار قبل أن تسقط الضحية أرضًا.
رصاصة طائشة تصيب امرأة حامل في التاسع أمام زوجها.. تفاصيل
رصاصة طائشة تصيب امرأة حامل في التاسع أمام زوجها.. تفاصيل
رصاصة طائشة تصيب امرأة حامل في التاسع أمام زوجها.. تفاصيل
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