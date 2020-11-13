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منوعات

بسبب خلافات مع زوجها.. امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزلها

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:12 م
امرأة في حالة سكر
امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزل الزوجية
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هدير علاء
أشعلت امرأة بريطانية مخمورة، النيران في منزل الزوجية، الذي تُقدر قيمته بـ400 ألف جنيه إسترليني؛ وذلك نكاية في زوجها، إثر خلافات نشبت بينهما، أدت إلى معركة طلاق مريرة بعد زواج استمر 27 عامًا.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة، فإن الزوجة "جانيت هيجينسون"، البالغة من العمر 57 عامًا، عوقبت بالسجن على خلفية هذه الواقعة.


وأضاف التقرير أنها كانت قد اتصلت بالشرطة بنفسها للإبلاغ عن اشتعال الحريق بالمنزل، وقالت خلال المكالمة الهاتفية: "لست منزعجة.. أنا خارج منزلي الآن.. إنه يحترق.. الأمر متروك إليكم".

ووجد رجال الإطفاء لدى وصولهم إلى موقع الحريق هذه السيدة جالسة في الخارج وكان من الواضح أنها في حالة سكر؛ ونُقلت إلى مستشفى لتلقي العلاج إثر إصابتها بحروق في يديها واستنشاقها للأدخنة الناجمة عن الحريق الذي أشعلته والذي أسفر عن خسائر تتجاوز قيمتها 14 ألف جنيه إسترليني بمنزل عائلتها في إحدى ضواحي مدينة "مانشستر" شمال غرب إنجلترا.


يشار إلى أن الزوجة أشعلت النيران في نفس اليوم الذي تلقت فيه خطابًا من محامٍ في خضم الصراعات بينها وبين زوجها "ستيف"، حيث كان بخصوص طلاقها الوشيك، وأزعجها مضمون هذا الخطاب وتناولت بعد ذلك كمية كبيرة من الكحول، قبل أن تقدم على إشعال النيران في المنزل.

واعترفت "جانيت هيجينسون"، وهي أم لثلاثة أبناء بالغين، خلال محاكمتها بإشعال الحريق عن عمد، وصدر حكم ضدها بالسجن لمدة 34 شهرًا.
بسبب خلافات مع زوجها.. امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزلها
بسبب خلافات مع زوجها.. امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزلها
بسبب خلافات مع زوجها.. امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزلها
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