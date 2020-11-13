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منوعات

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اقتحام لصوص لمنزل وسط صرخات سكانه في بريطانيا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:39 م
كاميرا مراقبة ترصد
كاميرا مراقبة ترصد لحظة اقتحام لصوص لمنزل وسط صرخات سكانه
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هدير علاء
وثقت كاميرا مراقبة لحظة اقتحام عصابة مكونة من أربعة لصوص ملثمين لمنزل سكني تقطنه عائلة بريطانية مساء أمس، الخميس، في حين دوت صرخات أفراد هذه العائلة أثناء دخول اللصوص عنوة عبر الباب الأمامي.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن عملية الاقتحام وقعت في مقاطعة "بيدفوردشير" شرق إنجلترا، مشيرًا إلى أن كاميرا المراقبة المثبتة خارج المنزل رصدتها لحظة بلحظة حتى تمكن اللصوص من دخول المنزل رغم محاولة سكانه التصدي لهم.


وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فإنه فور أن قامت سيدة من سكان المنزل بفتح الباب الأمامي، فوجئت بهجوم السارقين الأربعة عليها، وباءت محاولتها إغلاق الباب بالفشل، حيث تمكنوا من دفعها للداخل واقتحموا مسكنها واحدًا تلو الآخر، وسط صرخاتها وصرخات بقية أفراد عائلتها.

ووفقًا لـ"ديلي ميل"، فإن اللصوص تمكنوا من دخول المنزل في غضون 5 ثوان تقريبًا من لحظة فتح السيدة للباب الأمامي، وأغلقوا الباب ورائهم في أعقاب ذلك، ولم يتبين ما حدث لأفراد العائلة أو إذا ما كان أي منهم تعرض للأذى.


يشار إلى أنه قد تمت مشاركة الفيديو الذي يرصد تفاصيل عملية الاقتحام عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أملًا في التوصل إلى أي معلومات عن السارقين.

وأوضح متحدث باسم شرطة مقاطعة "بيدفوردشير" أن التحقيق مازال جاريًا، ولم يتم بعد إلقاء القبض على أي من المتورطين في عملية الاقتحام والسطو.

كاميرا مراقبة ترصد لحظة اقتحام لصوص لمنزل وسط صرخات سكانه في بريطانيا
كاميرا مراقبة ترصد لحظة اقتحام لصوص لمنزل وسط صرخات سكانه في بريطانيا
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