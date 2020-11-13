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منوعات

رد فعل ذكي.. سيدة تكتشف كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:22 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تهوى الفتيات التسوق و شراء الملابس و دخول غرف تبديل الملابس ، إلا أن إحداهن تعرضت لموقف مؤلم للغاية حينما اكتشفت  في اللحظات الأخيرة قبل خلع ملابسها أن صاحب المتجر زرع كاميرات للمراقبة . 

وفقا لما نشر في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن إحدى مستخدمات تطبيق تيك توك ، نشرت مقطع فيديو أقل من دقيقة لتوعية الفتيات أثناء دخول غرف تبديل الملابس في المحلات التجارية . 

يظهر في المقطع ، السيدة داخل غرفة تبديل الملابس و لكن لحسن حظها أنها كانت تلتقط صورة سيلفي و اكتشتفت شئ ما يلمع في الصورة اثار إنتباها . 

فحصت السيدة هاتفها عندما توغل الشك بداخلها ، و بالفعل تأكدت من ظنونها و اكتشفت الكاميرا السرية المزروعة أسفل غرفة تبديل الملابس ، و قدمت بعض النصائح للفتيات عند دخول المحلات . 

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