رد فعل ذكي.. سيدة تكتشف كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس.. فيديو





وفقا لما نشر في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن إحدى مستخدمات تطبيق تيك توك ، نشرت مقطع فيديو أقل من دقيقة لتوعية الفتيات أثناء دخول غرف تبديل الملابس في المحلات التجارية .





يظهر في المقطع ، السيدة داخل غرفة تبديل الملابس و لكن لحسن حظها أنها كانت تلتقط صورة سيلفي و اكتشتفت شئ ما يلمع في الصورة اثار إنتباها .





فحصت السيدة هاتفها عندما توغل الشك بداخلها ، و بالفعل تأكدت من ظنونها و اكتشفت الكاميرا السرية المزروعة أسفل غرفة تبديل الملابس ، و قدمت بعض النصائح للفتيات عند دخول المحلات .

تهوى الفتيات التسوق و شراء الملابس و دخول غرف تبديل الملابس ، إلا أن إحداهن تعرضت لموقف مؤلم للغاية حينما اكتشفت في اللحظات الأخيرة قبل خلع ملابسها أن صاحب المتجر زرع كاميرات للمراقبة .