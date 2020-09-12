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منوعات

مشاجرة وتشابك بالأيدي.. كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:43 ص
كاميرا مراقبة ترصد
كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها
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هدير علاء
رصدت لقطات مصورة تداولتها مواقع إخبارية عالمية لحظة تعرض طفلة في الرابعة من عمرها إلى محاولة اختطاف أمام والدتها أثناء تواجدهما في أحد المطاعم في وضح النهار وعلى مرأى من العديد من شهود العيان في واقعة غريبة من نوعها.

وفي بداية هذه اللقطات، شوهدت الأم وقد كانت تجلس برفقة ابنتها وسيدة أخرى بمطعم في مقاطعة "جوتنج" بجنوب إفريقيا، يوم الخميس الماضي، وأثناء تحدث الأم مع صديقتها وطفلتها سارع نحو الطاولة الخاصة بهن رجل تبين أنه في الرابعة والعشرين من عمره، وانقض على الطفلة أمام والدتها، ممسكًا بها من رقبتها.


وتدخلت الأم على الفور لإيقافه وتشبثت بطفلتها بعد أن قفزت فوق الطاولة، وحاولت السيدة الأخرى بدورها تخليصها من قبضة الخاطف، وسرعان ما تدخل عدد من المتواجدين للمساعدة، حتى تمكن أحد الأشخاص، والذي يُعتقد أنه مالك المطعم، من الإطاحة بالمعتدي وأسقطه أرضًا، وظل ممسكًا به، في حين ركضت السيدتان والطفلة للابتعاد عنه.

ولم تمض سوى لحظات حتى وصل ضابطا شرطة إلى مكان الواقعة، وقاما بإبعاد مالك المطعم عن الخاطف، واقترب أحدهما منه بينما كان راقدًا على الأرض.


وأكدت الشرطة المحلية أنه قد تم بالفعل احتجاز هذا الرجل على خلفية محاولة الاختطاف التي نفذها، ولم يتم بعد الكشف عن ملابسات الواقعة أو سبب هجوم الجاني على الطفلة بهذا الشكل في مكان عام وعلى مرأى من العديد من الأشخاص.


مشاجرة وتشابك بالأيدي.. كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها
مشاجرة وتشابك بالأيدي.. كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها
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مشاجرة وتشابك بالأيدي.. كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها

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