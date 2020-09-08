كاميرا مراقبة تكشف محاولة اختطاف رضيعة من والدتها بمركز تسوق.. شاهد

رصدت لقطات مصورة سجلتها كاميرا مراقبة في أحد مراكز التسوق بولاية "أريزونا" الأمريكية محاولة اختطاف طفلة رضيعة على يد أحد المتسوقين بعد أن انشغلت عنها والدتها لوهلة وجيزة تاركة إياها داخل عربة التسوق بجوارها مباشرة أثناء دفع ثمن مشترياتها.





وأفادت تقارير إخبارية بأن محاولة الاختطاف وقعت بمدينة "فلاغستاف" بالولاية الأمريكية، وقد ألقت السلطات المحلية القبض على الجاني، والذي تبين أنه في التاسعة والخمسين من عمره ويعمل طاهيًا.









وكشفت الشرطة المحلية عن تفاصيل هذه الواقعة، حيث أوضحت أنه أثناء قيام والدة الطفلة بشراء منتجات بقالة من مركز التسوق، كان منفذ محاولة الاختطاف متواجدًا على مقربة منها، وبعد أن انتهى من شراء احتياجاته، رصدت تسجيلات كاميرا المراقبة قيامه بالاستيلاء على عربة التسوق الخاصة بهذه السيدة والتي كانت طفلتها متواجدة بداخلها، حيث دفع العربة متوجهًا بها للخارج.





وكانت الأم في تلك اللحظات انتهت من التسوق وتقوم بدفع ثمن مشترياتها، ولم تنتبه إلى ما حدث في البداية، لكنها لحسن الحظ تمكنت من إيقاف الخاطف في اللحظة المناسبة تمامًا قبل أن يغادر المتجر ومعه رضيعتها.









وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الخاطف كان قد دفع ثمن مشترياته باستخدام بطاقة ائتمانية، وتمكنت الشرطة من التوصل إليه في غضون بضع ساعات من محاولة الاختطاف عن طريق بيانات البطاقة البنكية.





وأكدت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على الخاطف "جيفري روهولت"، وقال خلال التحقيقات إنه ظن أن عربة التسوق التي بداخلها الطفلة كانت عربته.



