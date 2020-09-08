أثناء مطاردته لـ ذبابة.. عجوز فرنسي يتسبب في انفجار بـ المطبخ

قاد الذباب العديد من الأشخاص إلى الجنون على مر التاريخ، فمنهم من ركض خلفها بالبندقية ومنهم من جعل الناس يضربوا رأسه بالأحذية، وقد كان آخرهم عجوز بريطاني تسبب في انفجار مطبخه أمس أثناء مطاردة شرسة خلف الذبابة.





وكان العجوز البالغ من العمر 80 عامًا يحاول الوصول إلى الحشرة الطنانة، لكنه لم يخطط أبدًا لأن تتسبب مطاردته لها بالصاعق الكهربائي؛ في تسرب الغاز إلى العقار، ثم اشتعاله.





اقرأ المزيد:





ولوّح العجوز هنا وهناك كالمجنون بصاعق الحشرات – المصمم لحرق الذباب بمجرد لمسه، ويشبه في شكله مضرب التنس، ولكن بدلًا من ضرب الذبابة؛ أشعل الصاعق الساخن الغاز، وتسبب في تدمير المطبخ وجزء من السقف، لكن الرجل نجا بأعجوبة من إصابة خطيرة من خلال الانبطاح على الأرض.



