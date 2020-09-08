AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أثناء مطاردته لـ ذبابة.. عجوز فرنسي يتسبب في انفجار بـ المطبخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
صاعق ذباب
صاعق ذباب
Advertisements
عزة عاطف
قاد الذباب العديد من الأشخاص إلى الجنون على مر التاريخ، فمنهم من ركض خلفها بالبندقية ومنهم من جعل الناس يضربوا رأسه بالأحذية، وقد كان آخرهم عجوز بريطاني تسبب في انفجار مطبخه أمس أثناء مطاردة شرسة خلف الذبابة.

وكان العجوز البالغ من العمر 80 عامًا يحاول الوصول إلى الحشرة الطنانة، لكنه لم يخطط أبدًا لأن تتسبب مطاردته لها بالصاعق الكهربائي؛ في تسرب الغاز إلى العقار، ثم اشتعاله.

اقرأ المزيد:

ولوّح العجوز هنا وهناك كالمجنون بصاعق الحشرات – المصمم لحرق الذباب بمجرد لمسه، ويشبه في شكله مضرب التنس، ولكن بدلًا من ضرب الذبابة؛ أشعل الصاعق الساخن الغاز، وتسبب في تدمير المطبخ وجزء من السقف، لكن الرجل نجا بأعجوبة من إصابة خطيرة من خلال الانبطاح على الأرض.

ونقله المسعفون إلى مستشفى في "ليبورن" عقب الكارثة التي وقعت في قرية باركول- شينود الفرنسية، شمال شرق بوردو، ومن غير المعروف حتى الآن إذا ما نجت الذبابة المستهدفة من الانفجار أم مازالت على قيد الحياة؟.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عجوز لبنانية تعزف الموسيقى بعد دمار منزلها وأصالة تعلق.. شاهد

بسبب ذبابة .. مسن يفجر منزله بالخطأ من أجل مطاردة حشرات .. صور

ترشيحاتنا

عملية سطو خلال درس أونلاين.. لصوص يقيدون طالبة ويسرقون المنزل أمام أعين زملائها

يشرفني إنك تكون أبويا.. نجل فؤاد المهندس يبكي على الهواء..فيديو

كفارة اليمين وأنواع الأيمان في الحلف.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

محمد إبراهيم يوقع للأهلي خلال ساعات بعد موافقة المقاصة

فرج عامر يحفز لاعبي سموحة.. وسامي يقود أول تدريباته مع الفريق

أخبار الرياضة.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وتركي آل الشيخ يرد بقوة على انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء مطاردته لـ ذبابة.. عجوز فرنسي يتسبب في انفجار بـ المطبخ

بعد موته جوعا.. أطباء يعثرون على شئ غريب في بطن طائر مهدد بالانقراض.. فيديو وصور

بفساتين رائعة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في مهرجان فينسيا