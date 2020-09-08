أحبطت سطوا مسلحا.. كلبة تنقذ صاحبها من أيدي لصوص| فيديو





وتتبع البلطجية المسلحون العجوز «لوديويك دي جاجر» البالغ من العمر 58 عاما، إلى منزله بعد أن سحب راتبه الشهري من بنك قريب.





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وقد هاجمه اللصان خارج بوابة منزله في بلدة براكبان بجنوب إفريقيا، حيث ظهر أحد البلطجية خلال مقطع الفيديو يحمل مسدسًا صوبه في وجه العجوز من مسافة قريبة.





وفي تلك اللحظة كانت كلاب العجوز Niki و Duiwel تركض باتجاه الباب للترحيب به، عندما تفاجئا باللصوص يسحبونه من السيارة ويهددونه.





وبمجرد أن شعرت الكلاب بالخطر الذي يحوم حول صاحبهم هجموا على اللصوص بقوة دون مهابة الأسلحة النارية في أيديهم.





وأصيبت الكلبة "نيكي" برصاصة واحتاجت إلى 14 غرزة - 7 في الجزء العلوي من ظهرها و7 في المخرج جرح على جانب بطنها- لكنها استطاعت أن تسوق اللصوص أمامها للهروب مسرعين.





ويحكي العجوز عن اللحظات التي توقف قلبه فيها: "لقد لاحظتهم لأول مرة عندما توقفوا ورائي عند مدخل البيت، ثم جاءوا إلى النافذة وطلبوا مني أن أفتح، ففعلت.





وتابع "لقد أخذوا مفاتيح سيارتي فقلت لنفسي يمكنهم أخذ السيارة والذهاب، ليست مشكلة إنها مؤمنة.. لكنه بدأ بعد ذلك يسألني "أين المال، أعلم أن لديك المال".





وفي هذه الأثناء جاءت حفيدة لوديويك إلى البوابة مع كلبي الأسرة للترحيب به في المنزل وأدركت أن عملية سطو مسلح كانت تحدث.. نزلت الحيوانات وألقت بأحد المسلحين أرضًا، فأطلقوا ثلاث رصاصات ردًا على ذلك.



