بعد وفاء سنين.. كلب ينهش جسد طفلة مربيه حتى الموت





خرجت الطفلة المسكينة إلى الحديقة لتناول طعام الغداء في بهجة عمت المكان، لكن بعد لحظات من جلوسها على العشب هجم عليها كلب عائلتها ناهشًا جسدها بلا رحمة.





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هجم الكلب المتعطش للدماء على الطفلة سكارليت داخل منزلها في إيست بروفيدنس، وقتل الطفلة الصغير، بعد أن دخلت في "حالة حرجة".





تم نقل الطفلة سكارليت في وقت لاحق إلى مستشفى هاسبرو للأطفال، حيث توفت متأثرة بجراحها.





لم يستطع أحد إيقاف الكلب الذي شرع ينهش في جسد الطفلة حتى الموت، إلا عندما وجه إليه رجال الشرطة رصاصتين أودتا بحياته.





حتى الآن لم يتبين سبب العنف المفاجئ الذي أصاب كلب العائلة الوفي، والذي عاش معهم لسنين، وقد فتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة.