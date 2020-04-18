AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بالصور وجه طفلة ميتة يظهر على نافذة سيارة والديها

السبت 18/أبريل/2020 - 06:10 ص
بصمة وجه طفلة ميتة
بصمة وجه طفلة ميتة على النافذة
Advertisements
عزة عاطف
نزلت الصاعقة على أب وأم كنديين عندما رأوا وجه ابنتهما التي توفت الشهر الماضي يلمع على زجاج النافذة عندما هبت عاصفة قوية مضيئة لتكشف لهم عن مفاجأة غريبة جدًا.

بعد معاناة طويلة مع الصرع توفت طفلة صغيرة 4 أعوام فجأة تاركة ورائها فاجعة كبيرة في قلوب والديها، لكنها تركت أثرًا غريبًا ليذكرهم بها طوال حياتهم، وهي قُبلة على النافذة.

خلال الاحتفال بأعياد الميلاد وضعت الطفلة جيليان أحمر الشفاه اللامع على شفتيها ووجها لوضع قبلة فوق زجاج النافذة، لم يدرك والداها ما حدث إلا بعد وفاتها بأكثر من شهر عندما جعلت العاصفة وجهها يلمع على الزجاج.

حاول والداها إيجاد طريقة للاحتفاظ بالبصمة التي تركتها فتاتهما وراءهما، بعد رؤية وجهها مضيئًا خلال العاصفة، وقد لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب النصيحة وقد استطاعت الشرطة مساعدتهما.

تحدث معهم ضابط في الشرطة الكندية وأخبر العائلة أن هناك فرصة فقط لرفع جزء من بصمة الوجه بنجاح قبل نقله إلى سطح آخر.

استغرقت الشرطة وقتًا كبيرًا كاد قلب الأبوين أن يتوقف فيه للتأكد من حفظ البصمة ورفعها جيدًا ثم تصويرها،  تقول الأم: "لقد تم ذلك باحتراف وبكثير من اللطف.. لقد دهشت.. كنت أبكي ".

تم نقل العلامات التي خلفتها الطفلة جيليان باستخدام مسحوق بصمات الأصابع قبل رفعها بشريط ونقلها إلى بطاقة بصمات الأصابع، وعند تسليط كشاف النور عليها يظهر وجهها جليًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهير من بلدي .."آل الحجار" ببني سويف 3 علامات فارقة في عالم الغناء

شاهد.. السماء تمطر أسماكا في بريطانيا

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

أم ترضع طفلتها مياه نار انتقاما من زوجها.. المتهمة: قلت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز

جريمة في الحظر.. مجهول يقتحم منزل فتاة ويغتصبها ويقتلها في غياب أمها

ترشيحاتنا

أول تعليق لأحد مختطفي الدمام بعد بيان النيابة العامة السعودية

شاهد... مصطفى شعبان يهنىء الأقباط بعيد القيامة

الخوف من كورونا ..علي جمعة: احتمي بهذا الذكر وردده 450 مرة لينتهي قلقك

برلماني يطالب بزيادة شرائح ضريبة الدخل لتشمل أصحاب المليون جنيه

تعليق ناري من أحمد موسى بعد استجابة محافظ الغربية لبرنامج على مسئوليتي

السفارة الصينية: سنرسل لقاح فيروس كورونا لمصر فور التوصل إليه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور وجه طفلة ميتة يظهر على نافذة سيارة والديها

سبت الطلبات ينقذ عجوزا مصابت بالسرطان خلال الحظر في بريطانيا

35 الف جنيه مصرى..سعر فستان وحذاء ياسمين صبري فى كتب كتابها