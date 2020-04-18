العثور على طفلة اختطفتها والدتها منذ 6 سنوات

بعد 6 سنوات على اختفائها المفاجئ عثرت الشرطة على الطفلة الصغيرة وقد أصبحت شابة داخل فندق مهجور في حالة مزرية، هزيلة، وتزن 37 جرامًا فقط.





عثرت الشرطة على الطفلة المختفية منذ عام 2014 بعد بحث دام سنوات على قيد الحياة داخل فندق مهجور لم تتناول أي وجبة طعام منذ اختفائها فقد كانت تعيش على الفلفل والحلوى فقط منذ أن اختطفتها والدتها.





أخذ والدها حكم بحضانة الطفلة بأمر من المحكمة، لكن والدتها اختطفتها وهربت بها، ولمدة 6 سنوات تبحث الشرطة عنها لكن والدتها تتنقل بأسماء مستعارة داخل الولايات المتحدة لكي تهرب من رجال الأمن.





ومكالمة واحدة كشفت جريمة اختطافها لابنتها، فقد جعلت امرأة تتصل من مكان قريب من الفندق لتخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تعذيب والد الفتاة لها، وتعقبت الشرطة المكالمة حتى وصلت للمكان المنشود.





تركت الأم ابنتها بينلوب بدون طعام أو شراب، فالفتاة البالغة من العمر 17 عامًا الآن تبين أن وزنها 37 كجم فقط، وقد تم وضعها الآن في دار رعاية خدمات حماية الأطفال، وستتم إعادتها إلى والدها بعد تلقي تقييمات الصحة العقلية والبدنية.





ألقت الشرطة القبض على الأم بتهمة الاختطاف وتم وضعها في الحجز حتى مثولها أمام المحكمة فيما وصفها الأب بـ"المجرمة وأسوأ من الحيوان".



