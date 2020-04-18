رضيع بذراع واحدة.. أصغر مشاهير إنستجرام بآلاف المتابعين| شاهد

عند ولادته تعرض الطفل شون المحبوب على مواقع التواصل لمتلازمة الاختناق بشريط أمنيوسي، وهي مجموعة من العيوب الخلقية الناتجة عن انحباس لبعض أجزاء الجنين (عادةً طرف أو أصابع) بشريط ليفي داخل الرحم.





وقد نتج عن إصابته خروج الصبي البالغ من العمر 11 شهرًا بذراع واحدة فقط، وهو الآن واحد من أصغر المؤثرين المشاهير على موقع الصور إنستجرام Instagram مع وجود 7000 متابع على صفحته.



