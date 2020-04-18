رضيع بذراع واحدة.. أصغر مشاهير إنستجرام بآلاف المتابعين| شاهد

عند ولادته تعرض الطفل شون المحبوب على مواقع التواصل لمتلازمة الاختناق بشريط أمنيوسي، وهي مجموعة من العيوب الخلقية الناتجة عن انحباس لبعض أجزاء الجنين (عادةً طرف أو أصابع) بشريط ليفي داخل الرحم.
وقد نتج عن إصابته خروج الصبي البالغ من العمر 11 شهرًا بذراع واحدة فقط، وهو الآن واحد من أصغر المؤثرين المشاهير على موقع الصور إنستجرام Instagram مع وجود 7000 متابع على صفحته.
بنى الطفل المحبوب «شون هيليمو» قاعدة معجبين تضم الآلاف من المهتمين برؤية الطفل الصغير يكبر أمام أعينهم في حب وألفة لمساعدته على تخطي معاناته.
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يعاني الطفل شون من تورنتو في كندا من عيب خلقي نتج عنه ولادته بدون ذراعه اليسرى ويده، حيث تسببت حالة تسمى متلازمة الشريط السلوي الذي يحيط بالجنين في اختناق ذراعه السرى من خلال العصابات السلوية التي تشبه الخيط في الرحم والتي تحد من تدفق الدم في الأطراف وتوقف نموها.
احتفظت والدة شون «بريانا» بمدونة على الإنترنت لابنها كي يتعلم كيف يعيش الحياة كطفل عادي بذراع واحدة فقط وفقًا لصحيفة مترو.
رغم عدم إدراك شون لذلك بعد، لكنه أصبح أحد أصغر النجوم في إنستجرام ومدافع قوي عن الوعي بالأطراف.