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منوعات

عملية سطو خلال درس أونلاين.. لصوص يقيدون طالبة ويسرقون المنزل أمام أعين زملائها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:57 ص
لصوص
لصوص
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عزة عاطف
أصاب الذعر مجموعة من التلاميذ خلال حصة مدرسية "أونلاين" على تطبيق Zoom؛ بعدما اقتحم عدد من اللصوص منزلها، وقاموا بسرقته على مرأى من الجميع.

وكانت الطالبة «ماريا خوسيه» تشارك في درس للغة الإنجليزية عبر الإنترنت من منزلها في تونجوراهوا وسط الإكوادور.

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وفجأة خلال تلقيها الدرس؛ اقتحم عدد من الرجال، منزلها وطالبوها بتسليم متعلقاتها وأموالها، فيما جلس الطلاب الآخرون في مكالمة الفيديو يشاهدون ماريا تتعرض للتهديد قبل أن يغلق اللصوص جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها ويسرقونه.

واتصل زملاء "ماريا"، بوالدتها وبالشرطة، التي اعتقلت 4 مشتبها بهم؛ من خلال تعقب هاتفين محمولين كانا قد سرقا. 

ويظهر تسجيل الفيديو للحصة أن الفتاة قد تجمدت في مكانها حتى نقلها اللصوص بعيدًا وقيدوها، قبل إغلاق جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها وسرقته، حينها صرخ زملائها في الفصل مشيرين إلى ما يحدث للمعلمة التي لم تكن قد لاحظت. 

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