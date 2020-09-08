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منوعات

شاهد..عروس تعتدي على المعازيم وغموض حول ضيفة ملقاة على وجهها| فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:04 ص
عروس
عروس
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عزة عاطف
اندلع شجار عنيف بين عروس بريطانية، خلال حفل زفافها، مع أحد المعازيم؛ جعلها تتدحرج على العشب كالكرة، بعدما أسقطت الضيف وسحبته على الأرض.

ويُظهر في الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر تطبيق Reddit، العروس وهي تتدحرج على العشب في ثوب زفافها أثناء جدالها مع أحد ضيوفها خارج نادي Penlan للرجبي في سوانسي، جنوب ويلز.

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وحاول رجلان، فض الشجار بين العروس  والضيف، بينما تصرخ امرأة: "هل يمكن لأحد أن يتصل بالشرطة من فضلكم؟"، لكن العروس لم تعرها اهتمامًا واستمرت في توجيه اللكمات للضيف.

الغريب في الفيديو، كان ظهور امرأة ملقاة على وجهها فوق درج خرساني بشكل مضحك، حيث تبين أنها "إحدى صديقات العروس" وكانت مخمورة، فاقدة للوعي، ولا تدرِي بشئ من حولها.

ويقول المصور الذي نشر الفيديو إن المرأة الفاقدة للوعي لم تتعرض للأذى أو الهجوم، لكن ابنها ذهب لفض الشجار، "فقد رأوها تسقط وتركوها هناك لأنها كانت في حالة سكر".

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