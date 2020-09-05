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منوعات

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
غرق عريس
غرق عريس
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عزة عاطف
لم يكن الحبيبان يعلمان أن هذه هي آخر صورة يلتقطانها أثناء الاحتفال بخطوبتهما بفرحة عارمة قبل خمس دقائق فقط من وفاة العريس بطريقة مأساوية غير متوقعة.

أقام رجل الأعمال البرازيلي «جواو جيلهيرمي» البالغ من العمر 24 عامًا فقط، وخطيبته «لاريسا كامبوس» 25 عامًا حفل خطوبة دعوا فيه الأصدقاء والأحباب على سد إيتوبارانجا، الواقع على نهر سوروكابا في منطقة سوروكابا بولاية ساو باولو البرازيلية.
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وقبل لحظات من وفاة العريس غرقًا قام جواو الذي وصفوه بأنه سباحًا ماهرًا بتقبيل جبين لاريسا ثم أخبرها بأنه "يحبها" وطلب منها أن "تنتظره"، وبعد ذلك خلع قميصه وقفز في المياه مع أصدقائه".

بدأ الشباب سباق سباحة إلى البر الثاني، وقد استسلم الجميع تقريبًا ولم يبق إلا العريس وزوج أخته جابرييل، ومع ذلك استمر الزوجين في السباق، وفجأة اختفى جواو تحت الماء.

بحث أصدقاؤه عنه بشكل مكثف واستدعوا خدمات الطوارئ، تحكي لاريسا: "بينما كان رجال الإطفاء في طريقهم إلينا بحثنا في كل مكان، لكن دون جدوى".

"وبعد حوالي ساعة ونصف من وصول رجال الإطفاء، وجد الغواصون جثته"، وقع الأمر كالصاعقة على لاريسا التي لم تستوعب ما حدث من شدة الألم والصدمة.

فكان جواو قد أخبرها أنه قد حدد بالفعل موعد زفافهما في مايو القادم قائلًا بأنه لا يمكنه الانتظار لتكوين أسرة معها، ويتوق شوقًا ‘إلى يوم يجمعهما، لكن النهاية كانت مأساوية.

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