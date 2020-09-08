عرض مرضي يتحول إلى داء خبيث.. تحطم حلم سيدة في أن تكون أُما.. صور





وبدأت مأساة الأسترالية كاترينا كونان عندما شعرت بالدماء تتسرب من ملابسها الداخلية وهي تقود سيارتها إلى منزل والدتها في مدينة سيدني البريطانية، وذلك في ديسمبر 2018.





لكن والدتها، الممرضة المتقاعدة، أصرت على إجراء الفحوصات لها على الفور واعتقدت السيدة أنها كانت فترة غير منتظمة لدورتها الشهرية، بعد ان توقفت عن تناول أي مانع حمل،





وكشفت مسحة عنق الرحم- وهي إجراء لاختبار سرطان عنق الرحم، يتضمن جمع الخلايا فيه- عن كتلة من الخلايا غير الطبيعية.





وقالت كاترينا، في تصريح صحفي: "كنا نعلم جميعًا أنني مصابة بالسرطان ، لكن لم يرغب أحد في قول ذلك بصوت عالٍ، و تبين أن النزيف كان أول علامة تحذير على نمو ورم ضخم عبر عنق الرحم وانتشاره".





وبحلول أبريل 2019 ، قيل لها إن النمو كان كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن إزالته وأن الأضرار التي لحقت بعنق الرحم كانت خطيرة جدًا لدرجة أنها لن تتمكن من إنجاب الأطفال









و تحطم حلم حياة " كاترينا" في أن تكون أمًا، و بدأت علاجًا مرهقًا بما في ذلك العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي في يونيو من ذلك العام وأكد لها الأطباء أن جسدها قد استجاب للعلاج بشكل جيد.





لكن كاترينا تلقت خبرًا مفجًا بعد 9 أشهر عندما أظهر مسح في مارس من هذا العام أن السرطان قد انتشر في أنسجة الحوض والغدد الليمفاوية.





وكان الخيار الوحيد المتبقي هو العلاج الكيميائي الملطف ، "رعاية نهاية الحياة" للمرضى المصابين بسرطان مزمن، وأصبح لدي كاترينا 12-24 شهرًا لتعيشها، مضيفة: "عندما اتصلت بوالدتي لإيصال الأخبار السيئة لها؛ كان قلبي ينفطر".





كاترين ا لآن أن تُقبل في تجربة العلاج المناعي التجريبية كفرصة للتغلب على مرضها، كما تحث النساء على أخذ إجراء فوري إذا حدث لهن أي مشكلات مهبلية وتأمل