استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد

رصدت لقطات مصورة تداولتها مواقع إخبارية عالمية لحظة قيام سيدة باختطاف طفل في وضح النهار أثناء تجوله بمفرده بعد أن ابتعد عن عائلته وضل طريقه.





وتظهر هذه السيدة في بداية اللقطات، التي سجلتها كاميرا مراقبة في موقع الحادث بأحد أحياء مقاطعة "غوانغدونغ" الواقعة جنوب الصين، وقد كانت تتحدث مع الطفل التائه، قبل أن تحمله بين ذراعيها وتمضي به دون أن يشتبه بها أي من المارة؛ واحتجزت السلطات المحلية الخاطفة للاشتباه في تورطها في جريمة اتجار بالأطفال، بعد تلقي بلاغ من والدي الطفل.









وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل عملية الاختطاف، موضحًا أن الطفل المُختطف كان قد توجه للعب خارج منزل عائلته في مدينة "غوانزو"، عاصمة مقاطعة "غوانغدونغ"، برفقة شقيقه وجده، في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن الطفل تجول بمفرده على نحو مفاجئ مبتعدًا عن جده واختفى.





وفتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة بعد إبلاغ والديه عن اختفائه؛ وتبين من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة أنه ركض على الطريق دون أن يلاحظ جده، ثم انتبهت إليه سيدة في منتصف العمر، ومن الواضح أنها قالت له شيئًا دفعه لأن يتبعها؛ وشوهدت في أعقاب ذلك وقد كانت تحمله وتمضي به.









وأفاد التقرير نقلًا عن وسائل إعلام محلية بأنها استقلت حافلة برفقة الطفل، وتوجهت به إلى مدينة تبعد 139 كيلو مترًا عن محل إقامته، إلا أن السلطات تمكنت من تحديد موقعها، وتوجهت إلى نفس المدينة بعد ثلاث ساعات من وصولها إلى هناك، حيث عثرت عليها وبرفقتها الطفل في شقة مستأجرة.



