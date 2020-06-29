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منوعات

امرأة شجاعة تمسك برجل حاول اختطاف طفلة من حديقة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات صادمة، لحظة الامساك برجل كان يحاول اختطاف فتاة بعمر العامين من  حديقة ألعاب في برلين ، قبل أن يواجهها شهود ويجبرها على إعادتها إلى أسرتها.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، قاد  المختطف  البالغ من العمر 44 عامًا ، الذي  لم يتم الكشف عن اسمه، الفتاة الصغيرة بعيدًا عن الحديقة حوالي الساعة 7:30 مساءً يوم الأحد بينما كانت والدتها مشتتة للانتباه في المحادثة الأسرية.


 لكن أم تبلغ من العمر 27 عامًا وصاحب متجر تتبعت الخاطف واجهته أمام كاميرا هاتفها، قبل أن يعيد الخاطف الفتاة إلى  مكان أمها التي كانت تبحث عنها  .


 فيما، تم إلقاء القبض على الرجل بعد ذلك لأنه كان مخمورا ، لكن الشرطة أفرجت عنه في وقت لاحق قائلة "لم يتم استيفاء شروط إصدار مذكرة التوقيف إزاءه.


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