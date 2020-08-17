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منوعات

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:01 ص
رجل أسود يعتدي على
رجل أسود يعتدي على أبيض
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لرجل أبيض في مواجهة حادة مع ركاب من السود على متن قطار سنترال لاين من محطة بانك في وسط لندن، انتهت بفقدانه الوعي بعد لكمة قوية من أحدهم.

ظهر الرجل مرتديًا قميصًا أزرق وسروالًا قصيرًا باللون البيج ورأسه أصلع وهو يصرخ في مجموعة من الركاب السود: "إن هذا وطني وأنتم ستعودون جميعًا، وتعرفون ذلك جيدًا".
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وعندما بدأ يلقي كلامًا غير مفهوم سألوه مجموعة الشباب عن ماهية المكان الذي سيعودون إليه، صرخ فيهم: "أنتم تعرفون إلى أين ستعودون"، حاولت المصورة إيقافه عن الكلام.

لكن الرجل الأبيض طلب من المصورة أن تصمت وهو يتأرجح على الدرابزين وهو يغني "إنهم أقل منا" مرارًا وتكرارًا ويقول مشيرًا إلى السود "أنتم حيواناتي الأليفة".

قالت راكبة أخرى: "أعتقد أن لديه رغبة في الموت.. يريد أن يقفز شخص ما ويركل رأسه كي يصمت"، عندها بدأ الرجل بالصراخ بكلمة "عنف"، مما دفع امرأة لاتهامه بأنه "حثالة".

مع اقتراب القطار من محطة بانك، استعدت مجموعة الرجال السود للمغادرة، مما دفع الرجل الأبيض للصراخ فيهم "تعالوا إلي".

وبمجرد أن هموا للمغادرة قبض الرجل الأبيض يديه في استعداد للانقضاض عليهم قبل أن يلكمه أحد الرجال السود في وجهه، مما تسبب في سقوطه إلى الوراء، فاقدًا للوعي على أرضية القطار.

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