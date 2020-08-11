عنصرية جديدة.. ضابط يركع على رقبة رجل أسود والأخير يستغيث.. فيديو





وظهر في مقطع الفيديو المتداول ضابطي شرطة بريطانيين يركع أحدهما على عنق رجل أسود أثناء اعتقاله.





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وكان الرجل الأسود ويدعى ماركوس كوتين (48 عاما)، يصيح في الضابط أثناء تصويره "انزل من على رقبتي" حيث ظهر مكبل اليدين على الرصيف في إزلينجتون، شمال لندن في يوليو الماضي.





وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصرح المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) بأنه يتحرى الآن عن الطريقة التي تم بها اعتقال كوتين.





ويجري التحقيق مع الضابط الموقوف عن العمل بتهمة الاعتداء العام وسوء السلوك الجسيم، بينما يجري التحقيق مع الضابط الآخر بتهمة سوء السلوك.





وقالت هيئة مراقبة الشرطة إنها ستحقق أيضا فيما إذا كان الضباط يعاملون الرجل بشكل مختلف بسبب عرقه، ودعت الشهود إلى التقدم للمساعدة في التحقيق.





ووجهت الشرطة فيما بعد تهمة لـ"كوتين" بحيازة سكين في مكان عام، وقد دعا المكتب إلى اعتذار رسمي من شرطة سكوتلاند يارد ودائرة الادعاء الملكية (CPS) لإسقاط التهمة.





وكانت الحادثة قد وقعت على الملأ وأمام أعين أفراد من الجمهور، وقد أقر المكتب بنية التحقيق، فيما إذا كان الضباط عاملوا الرجل بهذا الشكل نتيجة لـ عرقه.



