رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا يكشف تطورات إصابة محمد صلاح

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني أي أعراض، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.



