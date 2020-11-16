للوقاية من مضاعفاتها الخطيرة.. تجنب أسباب صعوبة البلع

تسبب صعوبة البلع مشاكل عديدة للانسان حيث لا يستطيع تناول ما يكفيه من طعامه ولا شرابه مما يجعله ضعيفا وهزيلا ويعرضه للإصابة بالعديد من المشكلات الاخرى.





وللوقاية من هذه المشكلات نعرض لكم أهم أسباب صعوبة البلع والتى فى اغلب الأوقات تكن مؤشر للإصابة بمرض آخر، ووفقا لما ذكره موقع "nhs" .





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- شرط أن يؤثر على الجهاز العصبي، مثل السكتة الدماغية ، إصابات الرأس ، والتصلب المتعدد أو الخرف.

- الاصابة ببعض انواع الاورام الخبيثة مثل سرطان الفم أو سرطان المريء.

- مرض الجزر المعدي المريئي (GORD) حيث يتسرب حمض المعدة إلى المريء.

- يمكن أن يعاني الأطفال أيضًا من عسر البلع نتيجة لإعاقة في النمو أو التعلم ، مثل الشلل الدماغي .





يجب الاهتمام فى علاج صعوبة البلع حال الاصابة به لانه يعرض صحة الانسان للخطر مثل الاصابة بالسعال الشديد أو الاختناق ، عندما ينزل الطعام "بطريقة خاطئة" يسد مجرى الهواء وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا إلى التهابات في الصدر ، مثل الالتهاب الرئوي التنفسي ، والتي تتطلب علاجًا طبيًا عاجلًا.



