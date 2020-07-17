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مرأة

لو مش عارف تاكل .. 10 أعراض تنذرك بصعوبة البلع

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:58 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
تعني صعوبة البلع (عسر البلع) أن تحريك الطعام أو الشراب من فمك إلى معدتك يتطلب المزيد من الوقت والمجهود وقد يصاحب الألم عسر البلع في بعض الحالات، قد يكون البلع مستحيلًا.

وعادة إن صعوبة البلع من آن إلى آخر، وهو ما قد يحدث عندما تأكل بسرعة مفرطة أو لا تمضغ طعامك جيدًا بما يكفي ولكن قد يشير عسر البلع الدائم إلى حالة طبية خطيرة تتطلب العلاج.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن تقليص صعوبات البلع، فإنه يمكنك تقليل خطورة التعرض لصعوبة البلع العرضية من خلال تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدًا ويمكن أن يقلل الاكتشاف المبكر والعلاج الفعال لمرض الجَزْر المَعدي المريئي من خطر الإصابة بعسر البلع المرتبط بالتضيُّق المريئي.


ووفقا لموقع mayoclinic ، تشمل العلامات والأعراض المصاحبة لعُسر البلع ما يلي:

الشعور بألم في أثناء البلع (ألم عند البلع)

عدم القدرة على البلع

الشعور بتعسر الطعام في حلقك، أو صدرك، أو خلف عظم الصدر (عظم القص)

ترويل

معاناة بحة الصوت

اجترار الطعام (القَلَس)

معاناة حرقة متكررة في المعدة

معاناة ارتجاع الطعام أو أحماض المعدة للحلق

فقدان الوزن بشكل غير مُتَوقّع

الكحة أو التقيؤ عند البلع

الاضطرار إلى تقطيع الطعام إلى قطع أصغر أو تجنب أطعمة بعينها نتيجة مشاكل البلع

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