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الصحة العالمية:كورونا لا يستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية..فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الاقليمى لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن بعض الدول اتخذت قرارًا بعودة الإغلاق مرة اخرى نظرًا لتفشى فيروس كورونا بشكل كبير، لافتة إلى ان فيروس كورونا احد الفيروسات التى لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية.


وتابعت الدكتورة مها طلعتـ خلال لقاء خاص ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على قناة "ام بى سي مصر 2"، أن العالم كله ينتظر زيادة مقاومة البكتريا بسبب زيادة استخدام المضادات الحيوية فى علاج الفيروس، مؤكدة ان فيروس كورونا ليس من المفترض تجربة علاجه بالمضادات الحيوية ولكن العلاج بخافض الحرارة والفيتامينات والمقويات.

وأوضحت أن اللقاح الامريكى الذى تم الإعلان عنه حتى الان لم يتم التقدم باى أرواق رسمية لمنظمة الصحة العالمية للبدء فى الإجراءات التى ستجيز استخدام اللقاح.

واضافت أنه نامل على العام القادم 2021 ان يكون هناك اكثر من لقاح فعال ضد فيروس كورونا، مشددة على انه يجب اتباع الاجراءات الاحترازية للسيطرة على انتقال فيروس كورونا فى مصر ودول العالم.

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