محافظ الفيوم: 112 ألف طلب تصالح بقيمة 410 ملايين جنيه.. فيديو

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن الفترة الأخيرة وصلت نسبة التقدم لطلبات التصالح بالمحافظة نحو 100% موجها الشكر لمواطني الفيوم لاستجابتهم لطلبات الدولة في التقدم لطلبات التصالح.









وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أنه مازال هناك حالات مخالفات بناء تحدث حتى الآن. مشيرا إلى أنه يتم التصدي لها في الحال ونعمل على إزالتها.









وتابع محافظ الفيوم أنه كان هناك تنظيم للعمل من بداية اظهار القيادة السياسية والتنفيذية والاهتمام بهذا الملف. مؤكدا أنه كان في العقود السابقة لم يتم اتخاذ اى اجراءات، مشيرا الى أن الرئيس عمل على خفض قيمة التصالح مراعاه لظروف من هم حالاتهم الاقتصادية صعبة .









وأشار الأنصاري إلى أنه على المستوى الحالى نرصد المخالفات عن طريق الوحدات المحلية ويتم رصد المخالفات داخل الاحوزة الزراعية موجها رسالة للمواطنين بسرعة الابلاغ الفوري عن أى مخالفة.







