جريمة أخلاقية.. تفاصيل جديدة عن فيديو إجبار طفلة على تدخين الحشيش.. شاهد

كشفت زينة حازم، "لبنانية أسترالية"، مقدمة البلاغ ضد الشاب الذي أجبر طفلة على تعاطي الحشيش، إن الطفلة التي ظهرت في الفيديو ليست ابنتها، موضحة أنها كانت متزوجة من والد الشاب وتوفى عام 2018.





وأضافت في مداخلة مع برنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري، أنها تقدمت بعدد من البلاغات ضد المتهم بالتزوير.





وواصلت: "عندما وصلني الفيديو شعرت بالرهبة والشفقة تجاه الطفلة ولذلك تقدمت ببلاغ ضد الشاب لأنه سيئ السمعة وأنه يقيم فى بورسعيد".





وأوضحت: "أصبت بحالة من الخضة بعد مشاهدة الفيديو خاصة وأنني تربطني علاقة قوية بالمتهم والطفلة ليست ابنتي كما تم التداول على مواقع السوشيال ميديا، وتربطني علاقة صداقة بوالدة ووالد الطفلة اللذين انفصلا عن بعضهما منذ فترة طويلة".





وأكدت: "أعرف المتهم وماضيه وشعرت بنوع من المسئولية تجاه الطفلة الصغيرة، ولأى شخص مكاني كان سيتصرف مثلما تصرفت حتى لو كنت أستغل الفيديو لتصفية حسابات مع المتهم الذى سبق باتهامه فى قضية اغتصاب فى القاهرة وتم حفظها".





وأشارت إلى أن الفيديو تم تصويره منذ 4 سنوات تقريبا، مضيفة: "فكرت كثيرا قبل التقدم ببلاغ ضد الشاب، والطفلة تبلغ من العمر حاليا 8 سنوات، وليس لدي علم بمشاهدة والد ووالدة الطفلة للفيديو".



