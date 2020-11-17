تعيين أبو زيد الأمير عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، القرار رقم (2262) بتعيين الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري؛ عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وتدرج الأمير في التعليم الأزهري، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون، عام 1985م، ثم حصل على درجة التخصص (الماجستير) في الفقة الإسلامي عام 1989م، ثم استكمل مشواره العلمي وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) بمرتبة الشرف الأولى عام 1993م.

وعين مدرسًا بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، ثم رقي أستاذًا مساعدًا، ثم حصل على درجة الأستاذية في عام 2003م.

وعين رئيسًا لقسم الفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، ثم عين وكيلًا للكلية في شهر أغسطس 2001م، ثم عين عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة وفرعيها في بورسعيد والسادات في شهر ديسمبر 2010م، ثم جدد تعينه عميدًا للكلية بعد فوزه بالتزكية في انتخابات العمادة التي تمت في شهر يوليو 2012م، وأصبح عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حتى 13 من أكتوبر 2014م، وبعد ذلك تم انتدابه رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية بقرار من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في 14من أكتوبر 2014م.