نشرة المرأة والصحة .. مخاطر الولادة المبكرة.. أناقة زوجة ماجد المصري بعد الإصابة بكورونا

الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم أو أكثر، أو استخدام التكنولوجيا الإنجابية المساعدة يرتبط بزيادة مخاطر الولادة المبكرة، وأظهرت إحدى الدراسات أن أكثر من 50٪ من الولادات التوائم حدثت قبل الأوان ، مقارنة بـ 10٪ فقط من ولادة الطفل الواحد.

يحتفل العالم اليوم في الـ 17 من نوفمبر بـ اليوم العالمي للولادة المبكرة ، وهناك العديد من عوامل الخطر للولادة المبكرة، ويعد