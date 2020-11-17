نشرة المرأة والصحة .. مخاطر الولادة المبكرة.. أناقة زوجة ماجد المصري بعد الإصابة بكورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير..
يحتفل العالم اليوم في الـ 17 من نوفمبر بـ اليوم العالمي للولادة المبكرة
، حيث تمثل الولادة المبكرة أكبر مشكلة في صحة الأم والطفل، كما انها السبب الرئيسي لوفيات الرضع، وغالبًا ما يعاني الأطفال المبتسرون ، وخاصة أولئك الذين ولدوا مبكرًا جدًا ، من مشاكل طبية معقدة، ولكن كلما وُلد طفلك مبكرًا ، زاد خطر حدوث مضاعفات.
يحتفل العالم اليوم في الـ 17 من نوفمبر بـ اليوم العالمي للولادة المبكرة
، وهناك العديد من عوامل الخطر للولادة المبكرة، ويعد الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم أو أكثر، أو استخدام التكنولوجيا الإنجابية المساعدة يرتبط بزيادة مخاطر الولادة المبكرة، وأظهرت إحدى الدراسات أن أكثر من 50٪ من الولادات التوائم حدثت قبل الأوان ، مقارنة بـ 10٪ فقط من ولادة الطفل الواحد.
أظهرت أبحاث حديثة أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة جدًا من فيتامين (د) في دمائهم ، وهي حالة تُعرف باسم نقص فيتامين (د) ، هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف.
نشرت الفنانة حنان مطاوع
، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة ولافته تبرز جمالها.
أعلنت زوجة الفنان ماجد المصري، رانيا ابو النصر
عن اصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية استوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".