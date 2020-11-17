في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. اعرفي أبرز مخاطرها

الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم أو أكثر، أو استخدام التكنولوجيا الإنجابية المساعدة يرتبط بزيادة مخاطر الولادة المبكرة، وأظهرت إحدى الدراسات أن أكثر من 50٪ من الولادات التوائم حدثت قبل الأوان ، مقارنة بـ 10٪ فقط من ولادة الطفل الواحد. يحتفل العالم اليوم في الـ 17 من نوفمبر بـ اليوم العالمي للولادة المبكرة ، وهناك العديد من عوامل الخطر للولادة المبكرة، ويعد









ووفقًا لما قدمه موقع " .nichd.nih.gov" إليكم ابرز مخاطر الولادة المبكرة على الأم والطفل...





التهابات المسالك البولية

ضغط دم مرتفع

تشوهات معينة في النمو في الجنين

النحافة أو السمنة قبل الحمل

فترة زمنية قصيرة بين حالات الحمل (أقل من 6 أشهر بين الولادة وبداية الحمل التالي)

المشيمة المنزاحة ، وهي حالة تنمو فيها المشيمة في الجزء السفلي من الرحم وتغطي كل أو جزء من فتحة عنق الرحم التعرض لخطر تمزق الرحم داء السكري (ارتفاع نسبة السكر في الدم) وسكري الحمل (الذي يحدث فقط أثناء الحمل) مشاكل تخثر الدم