في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. اعرفي أبرز مخاطرها

يحتفل العالم اليوم في الـ 17 من نوفمبر بـ اليوم العالمي للولادة المبكرة، وهناك العديد من عوامل الخطر للولادة المبكرة، ويعد الحمل بتوأم أو ثلاثة توائم أو أكثر، أو استخدام التكنولوجيا الإنجابية المساعدة يرتبط بزيادة مخاطر الولادة المبكرة، وأظهرت إحدى الدراسات أن أكثر من 50٪ من الولادات التوائم حدثت قبل الأوان ، مقارنة بـ 10٪ فقط من ولادة الطفل الواحد.
ووفقًا لما قدمه موقع ".nichd.nih.gov" إليكم ابرز مخاطر الولادة المبكرة على الأم والطفل...
التهابات المسالك البولية
ضغط دم مرتفع
تشوهات معينة في النمو في الجنين
النحافة أو السمنة قبل الحمل
فترة زمنية قصيرة بين حالات الحمل (أقل من 6 أشهر بين الولادة وبداية الحمل التالي)
المشيمة المنزاحة ، وهي حالة تنمو فيها المشيمة في الجزء السفلي من الرحم وتغطي كل أو جزء من فتحة عنق الرحم
التعرض لخطر تمزق الرحم
داء السكري (ارتفاع نسبة السكر في الدم) وسكري الحمل (الذي يحدث فقط أثناء الحمل)
مشاكل تخثر الدم
تشمل العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر الولادة المبكرة والولادة المبكرة ما يلي:
الأصل العرقي، تحدث الولادة المبكرة والولادة في كثير من الأحيان بين بعض المجموعات العرقية والاثنية.
عمر الأم.
النساء الأصغر من 18 عامًا أكثر عرضة للولادة المبكرة.
النساء الأكبر من 35 عامًا معرضات أيضًا لخطر الانجاب المبكر لأنهن أكثر عرضة للإصابة بحالات أخرى (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري)
الرعاية الصحية المتأخرة أو عدم الرعاية أثناء الحمل
التدخين
شرب الكحول
استخدام العقاقير المحظورة
العنف المنزلي ، بما في ذلك الإساءة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية
نقص الدعم الاجتماعي
ضغط عصبي
ساعات عمل طويلة
التعرض لبعض الملوثات البيئي