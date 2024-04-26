أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 وسط تراجع أسعار بعض أصناف الخضروات انخفاض الفاكهة بالأسواق في مصر.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: 11.65 جنيه متراجعا 0.85 جنيه.
سعر كيلو البطاطس: 15.15 جنيه متراجعا 0.2 جنيه .
سعر الليمون: 29.25 جنيه متراجعا 0.26 قرشاً.
سعر كيلو البامية: 47.55 جنيها مرتفعا 227 قرشا.
سعر كيلو الملوخية: 19.66 جنيها متراجعا 12 قرشاً.
سعر كيلو الكوسة: 14.22 جنيه متراجعا 8 قروش.
أسعار الفاكهة اليوم
سعر كيلو الموز البلدي: 16.23 جنيه متراجعا 67 قرشا.
سعر كيلو الخوخ: 33.44 جنيها متراجعا 98 قرشاً.
سعر كيلو البرقوق: 35.74 جنيها بزيادة 21 قرشاً