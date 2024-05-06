عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء

صدى البلد

تبدأ محافظة شمال سيناء في تلقي التصالح على مخالفات البناء، بدءًا من غد الثلاثاء.

وقال سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور إن تلقي الطلبات يتم طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 137 لسنة 2023، في المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

واستعرض الغندور المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح، والإجراءات المتخذة، والرسوم المحددة لجدية التصالح، خلال اجتماع بحضور رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات المعنية في ديوان عام المحافظة.

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية جاهزة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم أمام المواطنين والعمل على تسريع معدلات الأداء، وتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها.

وشدد السكرتير العام على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

في سياق منفصل.. نظمت جامعة العريش زيارة علمية لطلابها إلى بحيرة البردويل، وأكد رئيس الجامعة الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش أهمية الرحلة في تعزيز وعي وتثقيف الطلاب بأهمية المشاريع القومية التي تقوم بها الدولة، موضحًا أن الجامعة تسعى جاهدة لتنظيم مثل هذه الأنشطة لربط الجانب النظري مع العملي، وصقل خبرات الطلاب وتعزيز التواصل بين الطلاب والمجتمع، وغرس روح المسؤولية الاجتماعية لديهم.

ومن جهة أخرى قام رئيس الجامعة بعقد لقاء مفتوح مع الطلاب الوافدين بالمراحل المختلفة من دول مختلفة، بحضور منسقي الطلاب الوافدين بالجامعة؛ بهدف مناقشة سبل تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والاستماع إلى اقتراحاتهم، ومناقشة أي مشكلات أو تحديات خلال رحلتهم الدراسية.

وأكد الدمرداش التزام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للطلاب الوافدين، وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية، قائلًا إن "هدفنا جميعًا هو نجاحكم وراحتكم في هذا المسار الجديد"، والدمج مع باقي طلاب الجامعة وممارسة جميع الأنشطة الطلابية والبحثية بالجامعة.

من جانبهم.. أشاد الطلاب الوافدون بحسن الاستقبال والدعم الذي تقدمه لهم جامعة العريش، مؤكدين ثقتهم الكاملة في إدارة الجامعة وسعيها الدؤوب لضمان راحتهم ونجاحهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

ضربة موجعة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

ترشيحاتنا

الأول في مسابقة القرآن: أدين بالفضل لكتاب الله وأشكر مؤسسة أبو العينين على التكريم|فيديو

بركان غضب المناخ من البشرية ينفجر.. السيول تقــ.تل بلا هوادة في الخليج وإفريقيا واليوم بالبرازيل| الضحايا بالمئات والمشردين بالآلاف

وصول عدد من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح البري.. فيديو

مصدر عبري: قلق إسرائيلي من تخلي بايدن عن نتنياهو

مصدر رفيع المستوى: وفد حماس يصل القاهرة غدا لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار

عاجل|تحرك آليات الاحتلال شرقي مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب.. مى سليم تثير الجدل بجسم ممشوق فى احدث ظهور

يتأثر السلوك البشري بالغرائز و والعقل يقاوم التغيير ..تعرف على أهم أفكار فرويد

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ