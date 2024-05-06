غدا.. بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء

تبدأ محافظة شمال سيناء في تلقي التصالح على مخالفات البناء، بدءًا من غد الثلاثاء.

وقال سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور إن تلقي الطلبات يتم طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 137 لسنة 2023، في المراكز التكنولوجية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

واستعرض الغندور المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح، والإجراءات المتخذة، والرسوم المحددة لجدية التصالح، خلال اجتماع بحضور رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات المعنية في ديوان عام المحافظة.

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية جاهزة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم أمام المواطنين والعمل على تسريع معدلات الأداء، وتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها.

وشدد السكرتير العام على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

في سياق منفصل.. نظمت جامعة العريش زيارة علمية لطلابها إلى بحيرة البردويل، وأكد رئيس الجامعة الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش أهمية الرحلة في تعزيز وعي وتثقيف الطلاب بأهمية المشاريع القومية التي تقوم بها الدولة، موضحًا أن الجامعة تسعى جاهدة لتنظيم مثل هذه الأنشطة لربط الجانب النظري مع العملي، وصقل خبرات الطلاب وتعزيز التواصل بين الطلاب والمجتمع، وغرس روح المسؤولية الاجتماعية لديهم.

ومن جهة أخرى قام رئيس الجامعة بعقد لقاء مفتوح مع الطلاب الوافدين بالمراحل المختلفة من دول مختلفة، بحضور منسقي الطلاب الوافدين بالجامعة؛ بهدف مناقشة سبل تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والاستماع إلى اقتراحاتهم، ومناقشة أي مشكلات أو تحديات خلال رحلتهم الدراسية.

وأكد الدمرداش التزام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للطلاب الوافدين، وتذليل أي عقبات قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية، قائلًا إن "هدفنا جميعًا هو نجاحكم وراحتكم في هذا المسار الجديد"، والدمج مع باقي طلاب الجامعة وممارسة جميع الأنشطة الطلابية والبحثية بالجامعة.

من جانبهم.. أشاد الطلاب الوافدون بحسن الاستقبال والدعم الذي تقدمه لهم جامعة العريش، مؤكدين ثقتهم الكاملة في إدارة الجامعة وسعيها الدؤوب لضمان راحتهم ونجاحهم.